В Нанайском районе подтоплены два участка дороги

Из-за дождей подтопило два участка дороги в Нанайском районе сообщением п. Лидога – с. Верхняя Манома. Повреждены участок на 12 км вдоль реки Кия, протяженностью 200-300 метров, глубиной до 35 см, участок на 16 км вдоль р. Чёрная, протяженностью 150-200 метров, глубиной до 60 см.

Проезд возможен только для техники повышенной проходимости. по информации пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю, условия жизнедеятельности населения не нарушены, есть запасы продовольствия и питьевой воды, медикаментов и ГСМ.

Сегодня утром из Хабаровска планируется выезд специалистов дорожной службы для определения количества сил и средств, необходимых на ремонт дороги.

Между тем, по данным Дальневосточного УГМС, на отдельных реках края отмечаются подъемы уровней воды. Так, в Хабаровском районе на реках Урми, Кур, Тунгуска ожидаются подъемы уровней воды на 1,0-2,0 м с подтоплением сенокосов, посевов, линий связи, грунтовых дорог, низких мест в населенных пунктах Кукан, Улика - Национальная, Иванковцы.

У данных населенных пунктов ожидаются отметки: на р.Урми у с.Кукан 23-24 мая 800-850 см (при отметке неблагоприятного явления 850 см); на р. Кур у с. Новокуровка 25-27 мая 630-680 см (при отметке неблагоприятного явления 650 см); на р. Тунгуска у с. Архангеловка 27-29 мая 830-880 см (при отметке неблагоприятного явления 1000 см).