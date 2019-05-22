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В Хабаровске сгорел автоцентр
В Хабаровске загорелся автоцентр, расположенный на улице Волочаевская. Подразделения пожарной охраны незамедлительно выехали на вызов. Первое пожарное подразделение установило, что огнем охвачены кровля и две смежные стены здания.
Благодаря слаженным действиям пожарных пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать открытое горение. Всего для тушения пожара было задействовано 34 человека и 10 единиц техники. Пострадавших людей нет. В результате происшествия повреждено строение автоцентра на площади 400 кв. метров.
Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.
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