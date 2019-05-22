Титул «Почетный гражданин города Хабаровска» присвоен сразу двум горожанам 

Решение об этом принято сегодня на заседании Хабаровской городской думы. В этом году на соискание почетного звания было выдвинуто пять кандидатов. Самое большее количество голосов в ходе интернет - опроса было отдано за председателя городского Совета ветеранов Людмилу Коробову.

Ежегодно в Хабаровске высокий титул присваивался одному кандидату. Исключением были лишь юбилейные для города даты. Однако в нынешнем году было принято решение присвоить звание сразу двум хабаровчанам по инициативе депутатов. После проведения процедуры тайного голосования, за Николая Крадина высказались 23 депутата из 30 присутствующих, за Людмилу Коробову - 15 человек.

Николай Петрович Крадин - заслуженный архитектор России, профессор Тихоокеанского государственного университета. Он ведет большую работу по сохранению и пропаганде историко-культурного наследия города и края. Автор 20 книг об архитектуре Хабаровска, памятниках историко-культурного наследия, проблемах застройки города, имеет более 80 научно-исследовательских и проектных работ, связанных с вопросами архитектуры и строительства.

Людмила Ивановна Коробова - председатель Хабаровской городской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Активный участник и организатор общегородских мероприятий и благотворительных акций. Под ее руководством городская организация реализует социально-значимые проекты «Сохраним, отстоим, приумножим» и «Города воинской славы».

Титул «Почетный гражданин города Хабаровска» присвоен 92 жителям краевого центра. В период с 1878 по 1919 годы звания были удостоены 24 человека, а с 1983 по 2019 годы - 68 хабаровчан. Регалии Николаю Крадину и Людмиле Коробовой будут вручены на торжественном собрании, посвященном 161-й годовщине со дня образования Хабаровска, которое состоится 31 мая в Городском дворце культуры.



