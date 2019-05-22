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В Хабаровске отремонтируют больше 40 км дорог
Четыре подрядные организации займутся ремонтом дорог Хабаровска. Предприятия определились в ходе конкурса. В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе будет отремонтировано 41,5 километра улично-дорожной сети. Сразу после подписания контрактов, 24 мая, фрезы и асфальтоукладчики выдвинутся на объекты. В очереди на ремонт - 33 улицы. На двух из них - Выборгской и Запарина - работы начались еще в прошлом году. Для того чтобы переодеть их в новую дорожную одежду, потребуется 717 миллионов рублей.
В списках на капитальный ремонт в рамках национального проекта две улицы. И если на Тихоокеанской подрядчикам предстоит заняться проектированием и выносом инженерных коммуникаций, то открыть движение по Краснореченской на участке от улиц Богачева до Прогрессивной строителям необходимо до ноября этого года.
Над работой подрядчиков установлен жесткий контроль. Еженедельно комиссия, в состав которой входят специалисты Росавтодора, будут объезжать строительные площадки. В случае выявления нарушений, предприятиям придется за свой счет устранять их. Всего в этом году на реализацию нацпроекта Хабаровску из консолидированного бюджета выделено 1,37 миллиарда рублей.
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