В Хабаровске отремонтируют больше 40 км дорог

Четыре подрядные организации займутся ремонтом дорог Хабаровска. Предприятия определились в ходе конкурса. В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе будет отремонтировано 41,5 километра улично-дорожной сети. Сразу после подписания контрактов, 24 мая, фрезы и асфальтоукладчики выдвинутся на объекты. В очереди на ремонт - 33 улицы. На двух из них - Выборгской и Запарина - работы начались еще в прошлом году. Для того чтобы переодеть их в новую дорожную одежду, потребуется 717 миллионов рублей.

«Ремонт подразумевает снятие старого асфальтобетонного покрытия, удаление сетки трещин и устройство нового дорожного полотна. Замена бордюров, ливневых лотков в этот комплекс работ не входит»,- рассказал начальник городского управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо.

В списках на капитальный ремонт в рамках национального проекта две улицы. И если на Тихоокеанской подрядчикам предстоит заняться проектированием и выносом инженерных коммуникаций, то открыть движение по Краснореченской на участке от улиц Богачева до Прогрессивной строителям необходимо до ноября этого года.

«На Краснореченской уже выполнена большая часть работ по расширению проезжей части. Осталось еще проложить ливневый коллектор, переставить несколько световых опор. После этого мы выходим на Тихоокеанскую - она будет переходящим объектом на следующий год»,- добавил Олег Гроо.

Над работой подрядчиков установлен жесткий контроль. Еженедельно комиссия, в состав которой входят специалисты Росавтодора, будут объезжать строительные площадки. В случае выявления нарушений, предприятиям придется за свой счет устранять их. Всего в этом году на реализацию нацпроекта Хабаровску из консолидированного бюджета выделено 1,37 миллиарда рублей.



