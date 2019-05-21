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Виктору Ишаеву продлили арест
По версии следствия, в 2014-2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО "НК "Роснефть", и, как сказано в материалах дела, "обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае по явно завышенной стоимости".
Напомним, он был задержан 28 марта, и в тот же день Басманный суд санкционировал его домашний арест.
Защитник экс-чиновника Павел Зайцев настаивал на том, чтобы его подзащитный, будучи под домашним арестом, мог гулять на улице до трех часов в день, но суд это прошение отклонил.
Суд также отказался отпускать бывшего чиновника под залог в 15 миллионов рублей. Свою вину в инкриминируемом ему преступлении Ишаев категорически отрицает.
Источник: Российская газета
Фото: divanews.ru
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