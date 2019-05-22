Медицина в районах Хабаровского края переживает кризис

Сергей Фургал накануне встретился со студентами ДВГМУ в рамках всероссийского проекта «Диалог на равных». Как сообщает пресс-служба губернатора, большинство заданных вопросов, касались трудоустройства после выпуска из университета. Молодые люди искренне переживают, найдут ли себе место, и на какой уровень заплаты смогут рассчитывать. Но при этом практически все хотели бы работать только в городе, из-за чего в целом по краю вот уже несколько лет остро стоит проблема дефицита кадров.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в первом квартале 2019 года численность врачей в Хабаровском крае – 5 849 человек, среднего медицинского персонала – 12 194 человека, младшего медицинского персонала – 2 145 человек, что в общей сложности составляет не более 60% от существующей потребности.

Особенно остро вопрос комплектования кадров стоит вне краевого центра. К примеру, жители пгт Эльбан пожаловались корреспонденту «МД XXI век», что уже много лет в местной амбулатории принимает единственный терапевт – на 12 тысяч местного населения и близлежащие деревни. По словам эльбанцев, нормальные врачи просто уезжают, поскольку и условия работы, и уровень оплаты труда их не устраивает.

Из Нового Ургала сообщают, что больница там ничуть не лучше – из четырех этажей эксплуатируется лишь один, осталась всего пара палата, где пациентов не делят по гендерному признаку.

В с. им. П. Осипенко рассказывают, что в силу отсутствия оборудования в физиокабинете местной больницы новый аппарат приобрел один из сельчан. Сам же освоил методику обращения с ним и по направлению медиков проводит процедуры своим соседям.

Схожее положение во многих уголках края, где еще не построены современные фельдшерско-акушерские пункты, где нет должного обеспечения оборудованием м кадрами, где не отлажена система выделения квот на необходимые исследования и высокотехнологичное лечение.

Губернатор, находясь в рабочей поездке в Комсомольске-на-Амуре, предложил временное решение проблемы в виде командирования бригад специалистов туда, где людей годами не обследуют и не лечат. Однако для этого, скорее всего, краевому правительству придется внедрять некие стимулирующие программы.

Средний заработок специалистов с высшим медицинским образованием, по подсчетам Росстата, в первом квартале составил даже большую сумму, чем в июле прошлого года озвучивали Президенту: 90 031 руб. (по РФ – 76 989). Но в реальности, чтобы получить столько, докторам приходится буквально вкалывать.

- Понимаете, это целевой показатель, который не предусматривает оценку уровня оплаты труда на ставку. Есть врачи, которые в нашей больнице, например, зарабатывают 80 тыс. руб. и больше. Но это при работе не менее чем на две ставки, - уточняет главный врач городской больницы № 7 в Комсомольске-на-Амуре Роман Белоноженко.