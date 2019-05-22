Школьники Хабаровского края впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку

В школах Хабаровского края выпускники готовятся к сдаче экзаменов. Итоговую проверку знаний пройдут почти 19 тысяч школьников. Из них 13 человек решили сдать ЕГЭ по китайскому языку. Как рассказала министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова, этот предмет впервые включен в перечень экзаменов.

24 мая проверка знаний начнется для девятиклассников. В этот день 883 человека будут сдавать обязательный экзамен по английскому языку. Всего государственную итоговую аттестацию пройдут почти 13 тысяч выпускников девятых классов, из них 947 человек – обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды.

Единый государственный экзамен будут сдавать 5918 одиннадцатиклассников. В соответствии с новым порядком, участники ЕГЭ могут выбрать для сдачи только один уровень по математике – базовый или профильный. В случае получения неудовлетворительного результата можно изменить выбранный ранее уровень сдачи ЕГЭ по математике для повторной сдачи экзамена в резервные сроки.

- Как и в прошлые годы на первом месте по выбору предметов обществознание. Его решили сдавать 58,8 % одиннадцатиклассников. На втором месте – физика (22,8 %). Замыкает тройку история. Этот предмет выбрали 20,7 % выпускников. Впервые в перечень предметов ЕГЭ включен экзамен по китайскому языку. В крае его выбрали 13 человек. Английский язык решили сдавать 758 человек, - сообщила Алла Кузнецова.

Она также отметила, что в этом году министерство просвещения России изменило правила выдачи аттестатов о среднем образовании с отличием и выдачи медали «За особые успехи в учении».

- Теперь для получения «золотой» медали помимо отличных оценок по всем учебным предметам будут учитываться результаты экзаменов. Выпускнику необходимо набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и не менее 70 баллов по математике профильного уровня или 5 баллов по математике базового уровня, - сказала министр.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, для проведения государственной итоговой аттестации будет задействовано 106 пунктов – все они оборудованы металлоискателями, системой видеонаблюдения. 48 пунктов оснащены приборами подавления сотовой связи. Уже второй год используется технология печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях в присутствии школьников и сканирования работ после завершения экзамена.

С результатами единого государственного экзамена участники смогут ознакомиться в личном кабинете на официальном информационном портале ЕГЭ.