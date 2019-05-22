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Школьники Хабаровского края впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку
В школах Хабаровского края выпускники готовятся к сдаче экзаменов. Итоговую проверку знаний пройдут почти 19 тысяч школьников. Из них 13 человек решили сдать ЕГЭ по китайскому языку. Как рассказала министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова, этот предмет впервые включен в перечень экзаменов.
24 мая проверка знаний начнется для девятиклассников. В этот день 883 человека будут сдавать обязательный экзамен по английскому языку. Всего государственную итоговую аттестацию пройдут почти 13 тысяч выпускников девятых классов, из них 947 человек – обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды.
Единый государственный экзамен будут сдавать 5918 одиннадцатиклассников. В соответствии с новым порядком, участники ЕГЭ могут выбрать для сдачи только один уровень по математике – базовый или профильный. В случае получения неудовлетворительного результата можно изменить выбранный ранее уровень сдачи ЕГЭ по математике для повторной сдачи экзамена в резервные сроки.
Она также отметила, что в этом году министерство просвещения России изменило правила выдачи аттестатов о среднем образовании с отличием и выдачи медали «За особые успехи в учении».
Как сообщает пресс-служба правительства региона, для проведения государственной итоговой аттестации будет задействовано 106 пунктов – все они оборудованы металлоискателями, системой видеонаблюдения. 48 пунктов оснащены приборами подавления сотовой связи. Уже второй год используется технология печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях в присутствии школьников и сканирования работ после завершения экзамена.
С результатами единого государственного экзамена участники смогут ознакомиться в личном кабинете на официальном информационном портале ЕГЭ.
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