Власти Хабаровского края помогут пчеловодам сбывать продукцию

Пчеловоды Хабаровского края решили объединиться в ассоциацию. Создание структуры поможет эффективнее решать проблемы отрасли, а также продвигать продукцию местных производителей на внешний и внутренний рынки.

В краевом минсельхозе при необходимости помогут реализовать ряд законодательных инициатив, а также скорректировать действующие меры поддержки. Одно из направлений – развитие экспорта. С этого года пчеловоды уже смогут воспользоваться новым видом поддержки – компенсация части затрат на проведение необходимых исследований своей продукции.

- Одна из задач – повысить конкурентоспособность наших производителей меда, которые терпят убытки из-за снижения цен на свою продукцию на внутреннем рынке. Есть ряд проблем, которые мешают им развиваться. Одна из них - массовая вырубка липы лесопромышленниками, что сказывается на снижении объемов, - отмечает начальник управления по развитию АПК и племенной работы краевого минсельхоза Александр Рог-Кустов.

Краевые власти также будут помогать пчеловодом сбывать свою продукцию. В районах создается сеть закупа фермерской продукции. Это позволит организовать поставки крупных партий в местные торговые сети.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, готовность войти в новую структуру уже подтвердили пчеловоды из Бикинского, Вяземского, имени Лазо и Хабаровского районов. Это те территории, где пчеловодство развито наиболее активно.

Всего пчел разводят в 11 районах края. В прошлом году в регионе было произведено около 539 тонн меда.