Новости
Власти Хабаровского края помогут пчеловодам сбывать продукцию
Пчеловоды Хабаровского края решили объединиться в ассоциацию. Создание структуры поможет эффективнее решать проблемы отрасли, а также продвигать продукцию местных производителей на внешний и внутренний рынки.
В краевом минсельхозе при необходимости помогут реализовать ряд законодательных инициатив, а также скорректировать действующие меры поддержки. Одно из направлений – развитие экспорта. С этого года пчеловоды уже смогут воспользоваться новым видом поддержки – компенсация части затрат на проведение необходимых исследований своей продукции.
Краевые власти также будут помогать пчеловодом сбывать свою продукцию. В районах создается сеть закупа фермерской продукции. Это позволит организовать поставки крупных партий в местные торговые сети.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, готовность войти в новую структуру уже подтвердили пчеловоды из Бикинского, Вяземского, имени Лазо и Хабаровского районов. Это те территории, где пчеловодство развито наиболее активно.
Всего пчел разводят в 11 районах края. В прошлом году в регионе было произведено около 539 тонн меда.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 503
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 678
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 389
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 832
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136