Фейерверк на День города в Хабаровске продлится тринадцать минут

О том, как город готовится к празднику, и с какими экономическими показателями именинник встречает свой 161-й день рождения, в ходе пресс-конференции рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. В городе работают свыше восьмисот крупных и средних предприятий. Их оборот, по прогнозам, в этом году составит свыше 500 миллиардов рублей, это больше, чем в прошлом году. Также в Хабаровске рекордно низким остается уровень безработицы (0,33%). По статистике, на одного неработающего приходится 5 вакансий. За счет инвестиций ежегодно в экономику города поступает свыше 60 миллиардов рублей, ведется строительство новых социальных и инфраструктурных объектов.

«За последние пять лет в муниципальный бюджет инвестировано около 34 миллиардов рублей. За счет этих средств построены детские сады, школы, ремонтируются дороги, ведется благоустройство дворов и парков. Все это направлено на то, чтобы город стал комфортным для его жителей», - сказал Сергей Кравчук.

В краевом центре сохраняется рост рождаемости. При этом больше становится семей, которые воспитывают трех и более детей. Для них в разных районах города до конца года будут построены три детских сада и современная школа в Волочаевском городке. В ходе пресс-конференции большая часть вопросов касалась мероприятий, которые пройдут в День города. Традиционное праздничное шествие запланировано на 1 июня в 10:00. Возглавит театрализованную колонну Железнодорожный район. Весь день в городских парках и скверах будет звучать музыка, проходить конкурсы и творческие состязания. А вечером в 21:45 сотни огненных цветов украсят небо над Хабаровском.

«Продолжительность фейерверка - 13 минут. В этом году будут добавлены японские заряды большего калибра. Также планируется музыкальное сопровождение огненной феерии. Для этого будут установлены мощные динамики в нескольких местах города», - добавил глава города.

По традиции, в эти дни пройдет фестиваль военных оркестров «Амурские волны». В нынешнем году хабаровчане и гости города смогут увидеть музыкальные композиции в исполнении оркестра из Чехии, он впервые принимает в фестивале.



