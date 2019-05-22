Новости
Фейерверк на День города в Хабаровске продлится тринадцать минут
О том, как город готовится к празднику, и с какими экономическими показателями именинник встречает свой 161-й день рождения, в ходе пресс-конференции рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. В городе работают свыше восьмисот крупных и средних предприятий. Их оборот, по прогнозам, в этом году составит свыше 500 миллиардов рублей, это больше, чем в прошлом году. Также в Хабаровске рекордно низким остается уровень безработицы (0,33%). По статистике, на одного неработающего приходится 5 вакансий. За счет инвестиций ежегодно в экономику города поступает свыше 60 миллиардов рублей, ведется строительство новых социальных и инфраструктурных объектов.
В краевом центре сохраняется рост рождаемости. При этом больше становится семей, которые воспитывают трех и более детей. Для них в разных районах города до конца года будут построены три детских сада и современная школа в Волочаевском городке. В ходе пресс-конференции большая часть вопросов касалась мероприятий, которые пройдут в День города. Традиционное праздничное шествие запланировано на 1 июня в 10:00. Возглавит театрализованную колонну Железнодорожный район. Весь день в городских парках и скверах будет звучать музыка, проходить конкурсы и творческие состязания. А вечером в 21:45 сотни огненных цветов украсят небо над Хабаровском.
По традиции, в эти дни пройдет фестиваль военных оркестров «Амурские волны». В нынешнем году хабаровчане и гости города смогут увидеть музыкальные композиции в исполнении оркестра из Чехии, он впервые принимает в фестивале.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 504
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 680
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 390
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 833
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136