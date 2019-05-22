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Участники праймериз в Хабаровске договорились о честных выборах
Участники предварительного голосования «Единой России» по Кировскому одномандатному округу №9 (Кировский район Хабаровска) подписали документ, согласно которому обязуются способствовать свободному, честному и справедливому волеизъявлению граждан.
Инициатором стал председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК Сергей Сокуренко.
- Наличие здравых сил дало мне основания сегодня предложить всем нам объединиться, чтобы, не применяя никаких «черных технологий», продемонстрировать честную и чистую борьбу. Должно быть как в спорте: чемпион определится в конкурентной борьбе, и мы все его признаем, оказывая всяческое уважение и при необходимости помощь, - отметил народный избранник.
Он также призвал земляков не слишком полагаться на виртуальные технологии, а проголосовать, придя лично на счетные участки (найти свой можно, введя адрес на сайте pg.er.ru), чтобы потом не возникало недоразумений сродни голосованию за победителей детского шоу «Голос».
Присоединиться к джентльменскому соглашению еще может любой участник праймериз.
Напомним, что «Единая Россия» - единственная политическая партия, отбирающая кандидатов на выборы путем своеобразного фильтра с участием обычных граждан. Пока остальные ведут закулисные переговоры, определяясь со своими кандидатами, партия власти фактически заранее раскрывает свои карты. Делает это, будучи уверенной в том, что отбор пройдут сильнейшие, способные составить достойную конкуренцию представителям других политических течений.
Мария Левина
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