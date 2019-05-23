В Хабаровске перекресток улиц Краснореченской и Суворова закроется на двое суток

Перекресток улиц Краснореченской и Суворова закроется на двое суток: его ждет масштабный дорожный ремонт. Движение всех видов транспорта на указанном участке будет полностью запрещено с 22 часов 24 мая до 18 часов 26 мая. Как рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Александр Васильев, за то время, что перекресток будет свободен от машин, предстоит выполнить очень большой объем работ.

«Мы будем одновременно работать по нескольким фронтам: поднимать трамвайное полотно до уровня пролегания обновленной трассы, заниматься ликвидацией старой и устройством новой дорожной одежды, переносить сети связи. Заранее приносим хабаровчанам свои извинения за неудобства, которые им придется претерпеть, но без перекрытия движения нам не обойтись. Его мы намеренно объявляем с вечера пятницы – чтобы захватить два выходных дня и предотвратить транспортный коллапс в будни. Альтернативные пути объезда участка работ – через улицы Ворошилова, Кутузова, Герцена. Их пропускная способность, увы, не очень велика, поэтому пробки, скорее всего, будут неизбежны», - сказал он.

Для того чтобы эти планы были воплощены за небольшой отрезок времени, на перекресток Краснореченская - Суворова будут стянуты силы двух подрядных организаций. В ходе круглосуточной вахты будет задействовано 25 единиц техники: фрезы, бульдозеры, экскаваторы, виброкатки, самосвалы. Вместе с механизаторами «колдовать» над преображением Краснореченской денно и нощно будут еще три десятка дорожных рабочих.

«В целом реконструкция трассы идет по графику. Она проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на двухкилометровом участке от улицы Богачева до Прогрессивной. В настоящее время мы закончили устройство большей части нижнего слоя ее дорожной одежды. Ведем работы по обустройству тротуара по левой стороне улицы в сторону Южного микрорайона. Полностью завершить работы планируем в конце октября 2019 года. После сдачи «под ключ» это будет шестиполосная дорога с выделенной полосой для движения пассажирского транспорта. Ее пропускная способность составит до 25 тысяч автомобилей в стуки», - резюмировал Александр Васильев.

Информация об изменениях в графиках движения пассажирского транспорта на 24-26 мая будет доведена до хабаровчан дополнительно.



