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В Хабаровске перекресток улиц Краснореченской и Суворова закроется на двое суток
Перекресток улиц Краснореченской и Суворова закроется на двое суток: его ждет масштабный дорожный ремонт. Движение всех видов транспорта на указанном участке будет полностью запрещено с 22 часов 24 мая до 18 часов 26 мая. Как рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Александр Васильев, за то время, что перекресток будет свободен от машин, предстоит выполнить очень большой объем работ.
Для того чтобы эти планы были воплощены за небольшой отрезок времени, на перекресток Краснореченская - Суворова будут стянуты силы двух подрядных организаций. В ходе круглосуточной вахты будет задействовано 25 единиц техники: фрезы, бульдозеры, экскаваторы, виброкатки, самосвалы. Вместе с механизаторами «колдовать» над преображением Краснореченской денно и нощно будут еще три десятка дорожных рабочих.
Информация об изменениях в графиках движения пассажирского транспорта на 24-26 мая будет доведена до хабаровчан дополнительно.
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