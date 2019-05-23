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Страну чудес откроют в Хабаровске
Подарком для самых маленьких жителей города ко Дню рождения Хабаровска станет открытие «Страны чудес». Принцессы, благородные принцы уже разучивают стихи и песни, а чудовища и великаны готовят конкурсы и головоломки. Открытие развлекательного комплекса, расположенного в парке Северном, запланировано на 24 мая.
«Страна Чудес», или «Wonderland», - территория, наполненная персонажами из сказок и мультфильмов. На ней расположено три замка, логово дракона, пещера, домик колдуньи, сказочный лес, различные игровые аттракционы и многое другое.
Парк будет работать 4 дня в неделю: со среды по воскресенье. Входной билет обойдется хабаровчанам в 400-450 рублей.
В Хабаровске реализуются несколько инвестиционных проектов развлекательной направленности. Среди них строительство «Космопорта» в парке имени Гагарина, а также благоустройство городской набережной и строительство аквапарка.
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