Страну чудес откроют в Хабаровске





Подарком для самых маленьких жителей города ко Дню рождения Хабаровска станет открытие «Страны чудес». Принцессы, благородные принцы уже разучивают стихи и песни, а чудовища и великаны готовят конкурсы и головоломки. Открытие развлекательного комплекса, расположенного в парке Северном, запланировано на 24 мая.

«Страна Чудес», или «Wonderland», - территория, наполненная персонажами из сказок и мультфильмов. На ней расположено три замка, логово дракона, пещера, домик колдуньи, сказочный лес, различные игровые аттракционы и многое другое.

«В нашем парке дети будут не просто развлекаться, но и учиться рисовать, танцевать и петь. Для этого организована работа студий и мастер-классов. Возможности парка позволяют проводить масштабные праздники. У нас уже есть несколько сценариев для мероприятий, которые будут составлять основную программу на сезон. Но вместе с этим мы разрабатываем новые квесты и шоу. Открою секрет – парк будет немного видоизменяться по мере прохождения сезона. В октябре-ноябре мы начнем готовиться к новогодним праздникам», - рассказал креативный директор детского развлекательного комплекса Александр Марс.

Парк будет работать 4 дня в неделю: со среды по воскресенье. Входной билет обойдется хабаровчанам в 400-450 рублей.

«Детский тематический парк – инвестиционный объект. Муниципалитет предоставил землю, помогал в вопросах подключения к коммуникациям. Сейчас тематический парк полностью готов к приему посетителей. Горожане ждали этого события 2 года», - рассказал заместитель начальника управления инвестиционного развития администрации Хабаровска Андрей Слесаренко.

В Хабаровске реализуются несколько инвестиционных проектов развлекательной направленности. Среди них строительство «Космопорта» в парке имени Гагарина, а также благоустройство городской набережной и строительство аквапарка.



