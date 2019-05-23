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Ко Дню рождения Хабаровска сдадут 68 тысяч квадратных метров жилья
Строители готовят подарки ко Дню рождения Хабаровска. В дни празднования 161-й годовщины основания города будут сдано несколько объектов. Об этом в ходе пресс-конференции журналистам рассказал мэр краевого центра Сергей Кравчук.
На заводе строительной керамики будет запущен сушильный цех, который позволит наладить выпуск облицовочного кирпича. Сегодня строительным компаниям приходится покупать этот материал в Китае, а также в Чите и Иркутске.
К открытию готовится новые помещения детской художественной школы и центра хореографического искусства по улице Льва Толстого, 58. Юные танцоры получат почти 800 квадратных метров для занятий.
А в парке «Северный» откроется площадка для семейного отдыха («Wonderland»). Объект построен за счет средств частного инвестора. Кроме того, в парке «Северный» будет сдан и скейт-парк.
Ко Дню города в Хабаровске будет сдан сквер УМВД на Уссурийском бульваре, а также «Барабышевский» сквер по в районе улицы Запарина.
Ко Дню города строители планирует сдать 68 тысяч квадратных метров жилья, что на 40% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Ключи от квартир новоселы получат в домах, расположенных по улицам Юности и Пионерской.
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