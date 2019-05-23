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Сквер «Первостроителей» в Хабаровске благоустроят к сентябрю
В поселке имени Горького за несколько лет благоустроено два сквера, еще один перед зданием заводоуправления откроется осенью этого года. В планах реконструкции - обустройство пешеходных дорожек, установка скамеек, а также опор освещения.
«На территории уже снесены старые тополя. Вместо них будут высажено более ста сосен. Также среди главных задач – реставрация памятника «Первостроителям». Кроме того, по многочисленным просьбам жителей поселка, мы переоборудуем две остановки общественного транспорта, находящиеся рядом со сквером», - рассказал глава комитета по управлению Железнодорожным районом Хабаровска Денис Андреев.
Оценить новый сквер и прогуляться по нему жители города смогут в сентябре.
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