Сквер «Первостроителей» в Хабаровске благоустроят к сентябрю

В поселке имени Горького за несколько лет благоустроено два сквера, еще один перед зданием заводоуправления откроется осенью этого года. В планах реконструкции - обустройство пешеходных дорожек, установка скамеек, а также опор освещения.

«На территории уже снесены старые тополя. Вместо них будут высажено более ста сосен. Также среди главных задач – реставрация памятника «Первостроителям». Кроме того, по многочисленным просьбам жителей поселка, мы переоборудуем две остановки общественного транспорта, находящиеся рядом со сквером», - рассказал глава комитета по управлению Железнодорожным районом Хабаровска Денис Андреев.

Оценить новый сквер и прогуляться по нему жители города смогут в сентябре.