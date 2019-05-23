Эксперты форума «Амур» станут известные деятели искусства

Стали известны имена экспертов-наставников молодежного образовательного форума «Амур», который пройдет в июне на базе многофункционального центра активной молодежи - дом отдыха «Шарголь». В Своими знаниями и опытом поделятся известные деятели искусства, театра и кино, представители бизнес сообщества.

Как напомнили в краевом комитете по молодежной политике, первая смена – «Культурный максимум» продлится с 6 по 12 июня и будет посвящена Году театра в России. Площадка объединит более 200 молодых артистов, музыкантов, художников, танцоров, дизайнеров и фотографов. В формате мастер-классов и интерактивных встреч участники проанализируют свои проекты, пройдут обучение и определят новые векторы развития своего творческого потенциала.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, наставниками первой смены выступят известный режиссер и руководитель театра «КнАМ» Татьяна Фролова, художественный руководитель Хабаровского ТЮЗа Константин Кучикин, руководитель Хабаровского краевого музыкального театра Сергей Листопадов, мастер балетной фотографии Дарья Волкова, актер российского театра и кино Владимир Моташнев и другие. Итогом «Культурного максимума» станет краевой фестиваль «Молодежь-на-Амуре», приуроченный ко Дню России и дню рождения Комсомольска-на-Амуре.

Вторая смена - «Компетенции будущего» - пройдет с 15 по 21 июня. На ней ждут представителей работающей молодежи, специалистов органов государственной власти, индивидуальных предпринимателей.

- Участников, помимо прочего, научат направлять личную и командную деятельность на реализацию конкретного проекта, грамотно распределять время и приоритеты. Среди экспертов второй смены предприниматель и вице-президент компании Astro Digital, игропрактик, соавтор «Атласа новых профессий» Евгений Виноградов, бизнесмен Вадим Фаттахов, тренер социального проектирования Жанна Котова. Отметим, что в течение года наставники будут сопровождать своих «учеников» удаленно, - рассказали в комитете.

Там также напомнили, что регистрация на форум «Амур» продлится до 25 мая в АИС «Молодежь России». Уточнить информацию можно на официальной странице молодежной площадки в социальной сети ВКонтакте или по телефону «горячей линии» 8 (999) 080-20-91.