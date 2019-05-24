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Аналоговое вещание отключат в Хабаровском крае 3 июня
Подготовка к переходу на цифровое телевидение в Хабаровском крае вышла на «финишную прямую». 3 июня в регионе, также, как и ещё в 34 субъектах страны, будет отключено аналоговое вещание федеральных телеканалов. Региональные телеканалы продолжат вещать в аналоговом формате. В ходе реализации федеральной программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы» в регионе было построено 93 объекта цифрового эфирного телевизионного вещания (ЦЭТВ). Именно они обеспечивают возможность приема 20 обязательных общедоступных телеканалов в высоком качестве.
В случае необходимости подключить и настроить оборудование для приема цифрового сигнала жителям края помогут добровольцы. Запросить помощь волонтера можно по бесплатному телефону «горячей линии» 8-800-100-4212.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, при этом гражданам, подключившим кабельное или спутниковое телевидение, ни приставку, ни дополнительную антенну приобретать не нужно. Получить информацию о ЦЭТВ можно по телефону «горячей линии» или на специализированном сайте смотрицифру.рф.
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