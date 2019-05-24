Аналоговое вещание отключат в Хабаровском крае 3 июня

Подготовка к переходу на цифровое телевидение в Хабаровском крае вышла на «финишную прямую». 3 июня в регионе, также, как и ещё в 34 субъектах страны, будет отключено аналоговое вещание федеральных телеканалов. Региональные телеканалы продолжат вещать в аналоговом формате. В ходе реализации федеральной программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы» в регионе было построено 93 объекта цифрового эфирного телевизионного вещания (ЦЭТВ). Именно они обеспечивают возможность приема 20 обязательных общедоступных телеканалов в высоком качестве.

- Жители края, подключившиеся к «цифре», уже убедились в том, что качество картинки и звука существенно улучшилось. Для приема современного сигнала требуется оснащение телевизора модулем DVB-T2. Они устанавливаются практически на все телевизоры, которые сегодня имеются в продаже. Старый телевизор нужно «дооснастить», подключив к нему цифровую приставку, которую можно приобрести в магазинах бытовой техники или в почтовых отделениях, - рассказали в министерстве информационных технологий и связи края.

В случае необходимости подключить и настроить оборудование для приема цифрового сигнала жителям края помогут добровольцы. Запросить помощь волонтера можно по бесплатному телефону «горячей линии» 8-800-100-4212.

- На сегодняшний день в регионе к «цифре» не подключены около 1000 домохозяйств, в основном, в отдаленных населенных пунктах. Мы делаем все возможное для соблюдения законных прав граждан на получение информации. Жителям предлагаются разные варианты. Например, льготное подключение к спутниковому ТВ с дальнейшим бесплатным просмотром 20 цифровых и 1 регионального телеканала. Также в некоторых районах есть возможность подключения к кабельному телевидению, - сообщили в министерстве.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, при этом гражданам, подключившим кабельное или спутниковое телевидение, ни приставку, ни дополнительную антенну приобретать не нужно. Получить информацию о ЦЭТВ можно по телефону «горячей линии» или на специализированном сайте смотрицифру.рф.