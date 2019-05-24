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Хабаровский краевой центр развития хоккея с мячом в числе лучших в России
Спортивная школа «Хабаровский краевой центр развития хоккея с мячом» заняла третье место по итогам сезона 2018/19 среди детско-юношеских спортивных школ России. По итогам прошедшего хоккейного сезона лучшими были признаны спортшколы в Красноярске, Ульяновске и Хабаровске.
Критерии отбора лауреатов: количество кандидатов от школы в Сборную России, наличие призовых мест в финальных играх всероссийских соревнований, количество команд школы, попавших в финалы. Благодаря успешному выступлению в сезоне 2018/19 юных спортсменов хабаровского краевого центра развития хоккея с мячом хабаровская школа впервые вошла в тройку лауреатов.
В прошедшем сезоне команда «Ерофей 2004» (тренер Кизилов А.В.) заняла 3 место на Первенстве России среди мл. юношей в Красноярске. Команда «Ерофей 2001» (тренеры Шестаков В.А., Стеблецов Е.Ю.) заняла 4 место на первенстве России среди юниоров в Кемерово. Полный комплект наград собрали воспитанники краевого центра на соревнованиях «Плетёный мяч». Среди младших мальчиков команда «Ерофей 2007» (тренер Кондрашкин И.В.) завоевала бронзовую медаль. Серебряным призёром соревнований стала команда «Ерофей 2006» (тренер Сташко А.В.), а победителем турнира в старшей возрастной группе стала команда «Ерофей 2005» (тренер Янцен Г.Ю.). Пресс-служба минспорта края отмечает, что тренер команды «Ерофей 2005» Герман Янцен уже второй год входит в число лучших детских тренеров России по хоккею с мячом.
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