Своей "молочки" не хватает в Хабаровском крае

Мировой рынок характеризуется ростом производства молочной продукции. Применение современных технологий в производстве молочных продуктов позволило разорвать цепочку производства сырого молока и производства конечной молочной продукции, что повлекло к сокращению производства сырого молока в России. Хабаровский край не стал исключением.

Текущее состояние рынка производства молока в Хабаровском крае характеризуется завозом сырья из других регионов (стран) и производством уже молочной продукции на молочных заводах Хабаровского края. Также в край завозится готовая молочная продукция из других регионов.

Для организации 100% самобеспечения Хабаровского края сырым молоком и молочными продуктами (344 тыс. тонн сырого молока) необходимо привлечь 89,6 млрд руб. инвестиций. Это позволит краю создать около 7000 рабочих мест и получать в совокупности 700 млн. руб. налогов в год.