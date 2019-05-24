В Комсомольске-на-Амуре расселят аварийные дома

Жители ветхих домов Комсомольска-на-Амуре смогут вскоре переехать в новые квартиры. Администрация города сообщила о том, что планирует расселить 14 домов, признанных аварийными.

Новые жилье получат граждане, проживающие в бараках микрорайонов Амурсталь и Попова, а также Ленинского округа. Взамен старого жилья им дадут благоустроенные квартиры в микрорайоне Таежный. В прошлом году там были отремонтированы 137 пустующих жилых помещений. Работы обошлись в 33 млн рублей.

Как уточнили в минЖКХ края, расселение аварийного жилья сегодня ведется в рамках нацпроекта «Жилье и доступная среда», рассчитанного до 2024 года. Хабаровскому краю на реализацию первого этапа из федерального бюджета предоставили 262,2 млн рублей. К этим деньгам краевые и муниципальные власти добавили еще 69 млн рублей, что позволит до конца года расселить более 400 человек. Кроме комсомольчан, новое жилье получат жители Хабаровска, Бикина и Советской Гавани.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, что с этого года претендовать на квартиры смогут лишь те граждане, чье жилье было признано аварийным до 1 января 2017 года. Ранее в регионе действовала другая программа, по которой власти расселяли аварийный фонд, получивший такой статус до 1 января 2012 года. С 2011 по 2016 годы в Хабаровском крае удалось ликвидировать 1356 ветхих жилых помещений и переселить свыше 3 тысяч человек.