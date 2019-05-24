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В Хабаровском крае начнут восстанавливать лес
Сгоревшие и вырубленные леса в Хабаровском крае постараются восстановить. Сезон весенне-летних посадок в регионе уже начался. Лесники засеяли 27 теплиц на общей площади 1,5 га.
Как уточнили в краевом управлении лесами, всего в регионе насчитывается 45 теплиц, где сажают деревья с закрытой корневой системой. В основном по этой технологии высаживают даурскую лиственницу. Это самая распространенная порода в дальневосточной тайге, а также самая неприхотливая. Для того, чтобы сеянцы достигли стандартных размеров, а это около 20 см, специалистам лесхоза придется немало потрудиться.
Первый этап посевных работ в лесхозах планируется завершить в начале июня. К осени сеянцы из теплиц будут готовы для пересадки в леса. Кроме того, с 20 мая лесники приступили к посеву в питомниках. На полях с открытой корневой системой будут выращивать сосну кедровую и ель аянскую.
Как соощает пресс-служба правительства региона, работы по лесовоспроизводству будут идти до октября. В этом году в регионе планируется засеять 18 гектаров, с которых специалисты рассчитывают получить более 14 млн стандартных сеянцев хвойных пород.
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