В Хабаровском крае начнут восстанавливать лес

Сгоревшие и вырубленные леса в Хабаровском крае постараются восстановить. Сезон весенне-летних посадок в регионе уже начался. Лесники засеяли 27 теплиц на общей площади 1,5 га.

Как уточнили в краевом управлении лесами, всего в регионе насчитывается 45 теплиц, где сажают деревья с закрытой корневой системой. В основном по этой технологии высаживают даурскую лиственницу. Это самая распространенная порода в дальневосточной тайге, а также самая неприхотливая. Для того, чтобы сеянцы достигли стандартных размеров, а это около 20 см, специалистам лесхоза придется немало потрудиться.

- Только в одном из предприятий с помощью автоматизированной линии этой весной подготовлено 93 тысячи контейнеров на 4,2 млн ячеек. В каждую ячейку насыпается торф, куда затем помещается одно семечко. Для защиты посева от внешних воздействий, в том числе от высыхания, контейнеры посыпаются специальным средством – вермикулитом. Затем их увлажняют и выставляют в теплицах, - рассказали в ведомстве.

Первый этап посевных работ в лесхозах планируется завершить в начале июня. К осени сеянцы из теплиц будут готовы для пересадки в леса. Кроме того, с 20 мая лесники приступили к посеву в питомниках. На полях с открытой корневой системой будут выращивать сосну кедровую и ель аянскую.

Как соощает пресс-служба правительства региона, работы по лесовоспроизводству будут идти до октября. В этом году в регионе планируется засеять 18 гектаров, с которых специалисты рассчитывают получить более 14 млн стандартных сеянцев хвойных пород.