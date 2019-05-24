Новости
Новый вид спорта представили активисты «Времени перемен» детям
Воспитанники детского дома № 1, оставшиеся без попечения родителей, получили возможность узнать, что такое флорбол(хоккей с мячом в зале) и сыграть в эту игру. Кроме того, ребятам провели экскурсию по Дальневосточной академии физической культуры. Профориентационное мероприятие для детей решили организовать активисты общественного движения "Время перемен" - ректор ДВГАФК Сергей Галицын и профессор ТОГУ Александр Абузов.
Основным событием стала игра во флорбол. Сначала технические моменты ребятам объяснил пятикратный чемпион России по хоккею с мячом Василий Грановский. Он показал техники обращения с клюшкой. После чего ребятам предложили сыграть во флорбол. Их разделили на две команды, а усилили стороны Сергей Галицын и Александр Абузов. По завершению матча прошло награждение.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 513
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 698
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 408
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 847
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136