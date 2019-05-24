Новый вид спорта представили активисты «Времени перемен» детям



Воспитанники детского дома № 1, оставшиеся без попечения родителей, получили возможность узнать, что такое флорбол(хоккей с мячом в зале) и сыграть в эту игру. Кроме того, ребятам провели экскурсию по Дальневосточной академии физической культуры. Профориентационное мероприятие для детей решили организовать активисты общественного движения "Время перемен" - ректор ДВГАФК Сергей Галицын и профессор ТОГУ Александр Абузов.





- Ребятам от 10 до 16 лет. Многие из них занимаются спортом. Сегодня они узнали о перспективах обучения у нас в вузе, о том, как можно проявить себя. После этого мы отправились на экскурсию, дети увидели как устроены спортивные залы в академии. В некоторые секции при их желании они могут записаться, - рассказал Сергей Галицын.

Основным событием стала игра во флорбол. Сначала технические моменты ребятам объяснил пятикратный чемпион России по хоккею с мячом Василий Грановский. Он показал техники обращения с клюшкой. После чего ребятам предложили сыграть во флорбол. Их разделили на две команды, а усилили стороны Сергей Галицын и Александр Абузов. По завершению матча прошло награждение.





- Мы в спортивном вузе поиграли в хоккей с мячом. Мы просто не могли отпустить детей без подарков. В дар детскому дому мы передали комплект для игры во флорбол. Это новый вид спорта. Правила ребята уже узнали, теперь им остается закрепить теорию на практике, - добавил Александр Абузов.



