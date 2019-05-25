Проезд в Хабаровском крае по транспортной карте под угрозой срыва

В Хабаровском крае запускается система социальных карт. С их помощью с 1 июня пассажиры, имеющие льготы, будут оплачивать проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях. Однако оператор системы льготного проездного - компания ООО «Новое поколение» - до сих пор не предоставила технические подробности для того, чтобы интегрировать карту в действующую в городе электронную систему. Об этом в ходе брифинга завил заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александр Андрюшин.

«Мы активно поддерживаем внедрение социальной транспортной карты. С апреля ведем переговоры с региональным оператором, но до сих пор не получили никакой информации о том, какая техническая платформа будет использоваться с его стороны», - отметил заместитель мэра Хабаровска.

Сколько времени потребуется на интеграцию карты и запуск системы, ни в министерстве социальной защиты края, ни в администрации города пока сказать не могут. А значит, конкурс, который выиграл региональный оператор - компания ООО «Новое поколение», под угрозой срыва. И есть вероятность, как утверждают специалисты, что льготники, имея в руках транспортную карту, 1 июня будут оплачивать проезд реальными деньгами.