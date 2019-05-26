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На Хабаровский край обрушатся ливни и грозы
По информации Дальневосточного УГМС, 27 мая на западе Хабаровского края (Верхнебуреинский, Хабаровский районы), 28 мая в центральных районах (Верхнебуреинский, Хабаровский, Амурский, Нанайский районы) прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидаются осадки различной интенсивности в виде дождя, местами сильного, сильного ливня, гроз, усиление ветра до 13-18 м/с.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, из-за ухудшения погодных условий возможно возникновение аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, обрывы на ЛЭП, перехлесты проводов, нарушения в работе линий связи, ограничение в работе авиасообщения.
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