Новости
В Хабаровском крае идёт предварительное голосование
Сегодня в Хабаровском крае стартовало предварительное голосование по отборам кандидатов для последующего выдвижения в городскую и краевую Думы. Голосование проходит по рейтинговой системе – из списка в бюллетене можно выбрать одного или нескольких кандидатов. За ходом процедуры весь день следят представители регионального организационного комитета общественного движения «Время перемен» и народные наблюдатели.
Напомним, что всего на территории региона открылись 142 счетных участка, 35 из них расположены в Хабаровске и 27 – в Комсомольске-на-Амуре. Узнать, где находится участок для голосования, жители могут по телефону специальной «горячей линии», которая будет работать в течение всего дня. Единый номер: (4212) 31-60-88 дополнительный номер в Комсомольске-на-Амуре: (4217) 32-36-32.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 519
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 720
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 427
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 865
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136