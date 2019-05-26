В Хабаровском крае идёт предварительное голосование

Сегодня в Хабаровском крае стартовало предварительное голосование по отборам кандидатов для последующего выдвижения в городскую и краевую Думы. Голосование проходит по рейтинговой системе – из списка в бюллетене можно выбрать одного или нескольких кандидатов. За ходом процедуры весь день следят представители регионального организационного комитета общественного движения «Время перемен» и народные наблюдатели.

«Голосование идет уже пять часов. По состоянию на 12.00 явка избирателей в Хабаровске составила 1,8%. Жители приходят на участки в хорошем настроении, кто-то – даже целыми семьями. Очень важно, что наши люди не остаются равнодушными и готовы потратить немного времени в воскресный день, чтобы поучаствовать в выборе будущего Хабаровского края. На выборах губернатора жители региона уже доказали, какой силой обладает каждый голос. Активная гражданская позиция – залог успешного будущего нашего края», – комментирует член оргкомитета общественного движения «Время перемен» Иван Джуляк.

Напомним, что всего на территории региона открылись 142 счетных участка, 35 из них расположены в Хабаровске и 27 – в Комсомольске-на-Амуре. Узнать, где находится участок для голосования, жители могут по телефону специальной «горячей линии», которая будет работать в течение всего дня. Единый номер: (4212) 31-60-88 дополнительный номер в Комсомольске-на-Амуре: (4217) 32-36-32.