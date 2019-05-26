Новости
Уровень воды в реках Хабаровского края поднимается на полметра в сутки
По информации Дальневосточного УГМС, в течение двух суток ожидается подъем воды на реке Кур у села Новокуровка на 40-60 см, 26-27 мая 600-630 см (при отметке неблагоприятного явления 650 см), на реке Тунгуска у села Архангеловка на 40-60 см, 28-29 мая 830-880 см (отметка неблагоприятного явления – 1000 см).
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в Хабаровском районе на реках Кур, Тунгуска наблюдается подъем уровня воды на 21-28 см за сутки. В Нанайском районе пойма реки Манома у села Манома затоплена на глубину 0,9 м, при дополнительном подъеме уровня воды 25-26 мая на 20-40 см имеется вероятность подтопления низкопойменных мест.
В районе имени Полины Осипенко гребень паводка на реке Амгунь проходит у села Каменка. У села Полины Осипенко 26-27 мая ожидаются уровни воды 850-880 см без достижения отметки неблагоприятного явления, однако при этом имеется вероятность подтопления низких мест села, не защищенных дамбой.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 519
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 720
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 427
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 865
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136