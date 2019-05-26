Уровень воды в реках Хабаровского края поднимается на полметра в сутки

По информации Дальневосточного УГМС, в течение двух суток ожидается подъем воды на реке Кур у села Новокуровка на 40-60 см, 26-27 мая 600-630 см (при отметке неблагоприятного явления 650 см), на реке Тунгуска у села Архангеловка на 40-60 см, 28-29 мая 830-880 см (отметка неблагоприятного явления – 1000 см).

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в Хабаровском районе на реках Кур, Тунгуска наблюдается подъем уровня воды на 21-28 см за сутки. В Нанайском районе пойма реки Манома у села Манома затоплена на глубину 0,9 м, при дополнительном подъеме уровня воды 25-26 мая на 20-40 см имеется вероятность подтопления низкопойменных мест.

В районе имени Полины Осипенко гребень паводка на реке Амгунь проходит у села Каменка. У села Полины Осипенко 26-27 мая ожидаются уровни воды 850-880 см без достижения отметки неблагоприятного явления, однако при этом имеется вероятность подтопления низких мест села, не защищенных дамбой.



