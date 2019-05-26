Секретарь Хабаровского реготделения «Единой России» сложил полномочия

Секретарь Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Луговской покидает свой пост. Принятое им решение направлено на обеспечение политической стабильности на выборах депутатов Законодательной Думы Хабаровского края.

«Я принял решение о сложении с себя полномочий Секретаря Хабаровского Регионального отделения партии «Единая Россия». Кроме этого, я снимаю свою кандидатуру с участия в предварительном голосовании. Это взвешенный и обдуманный шаг, который обусловлен рядом причин», – сообщил Сергей Луговской.

По его словам, принятое им решение направлено на консолидацию всех здравых сил для обеспечения стабильности на выборах депутатов Законодательной Думы Хабаровского края в условиях новой политической реальности.

«Пришло время политиков новой формации, жители Хабаровского края ждут перемен. Ведь именно от результатов этих выборов будет зависеть дальнейший путь развития нашего региона и его будущее», – добавил Луговской.

Сергей Луговской отметил, что для него никогда не было самоцелью занимать какую-либо должность, исходя из личных амбиций, и поблагодарил всех членов регионального политического совета партии, сотрудников регионального исполнительного комитета, всех секретарей, активистов местных и первичных отделений Партии, сторонников «Единой России», а также своих коллег и партнеров, с которыми работал.