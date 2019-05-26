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Секретарь Хабаровского реготделения «Единой России» сложил полномочия
Секретарь Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Луговской покидает свой пост. Принятое им решение направлено на обеспечение политической стабильности на выборах депутатов Законодательной Думы Хабаровского края.
По его словам, принятое им решение направлено на консолидацию всех здравых сил для обеспечения стабильности на выборах депутатов Законодательной Думы Хабаровского края в условиях новой политической реальности.
Сергей Луговской отметил, что для него никогда не было самоцелью занимать какую-либо должность, исходя из личных амбиций, и поблагодарил всех членов регионального политического совета партии, сотрудников регионального исполнительного комитета, всех секретарей, активистов местных и первичных отделений Партии, сторонников «Единой России», а также своих коллег и партнеров, с которыми работал.
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