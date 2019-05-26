Хабаровский студент стал одним из лучших управленцев страны

В Москве наградили победителей всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» – одного из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей» , созданной по инициативе Президента России Владимира Путина. В финальных испытаниях приняли участие 150 конкурсантов, из которых победителями стали 10 человек.

Участники представляли 44 региона России и 67 вузов/филиалов. В ходе соревнований они выполняли максимально приближенные к реальным кейсам задания и принималистратегические решения. Цель кубка – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций.

- «Кубок «Управляй!» отличается от многих других проектов тем, что здесь от участников требуются не только знания, но и готовность принимать решения, принимать на себя ответственность. Это главное отличие. Решение – это всегда ответственность. То, что вы проходили в кубке «Управляй!», процентов на 90 соответствует тем вызовам, той ответственности и тем решениям, которые вам предстоит принимать в реальной управленческой жизни, – обратился к участникам финала первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.

Победителями конкурса стали: Владислав Беляев (г. Москва), Надежда Галкина (г. Воронеж), Илья Фаткулин (г. Санкт-Петербург), Артем Рожко (г. Санкт-Петербург), Вадим Бутко (г. Владивосток), Элина Пахомова (г. Москва), Юлия Симонова (г. Санкт-Петербург), Кирилл Жаман (г. Тюмень), Алена Ануфриева (г. Саратов).

В число победителей вошел студент Дальневосточного государственного университета путей сообщения Даниил Кириенко. Он получит образовательный грант в размере полумиллиона рублей и приглашение в город Екатеринбург на национальный финал Global Management Challenge.

Участвуя в кубке, Даниил смог проверить свои управленческие навыки и компетенции, завести новые знакомства и получить новые знания и опыт. В будущем он хотел бы попробовать свои навыки управленца в различных отраслях. Особенно интересные направления для него – это финансы и политика. Он уверен, что опыт, полученный на соревнованиях по менеджменту, обязательно поможет ему добиться поставленных целей. Полученный грант планирует потратить на дальнейшее обучение в магистратуре в Хабаровске, по направлению «Маркетинг».

- Я рад, что с каждым годом клуб победителей кубка становится больше, и уверен, что победителей второго сезона ждут новые высоты и успехи. Самое главное не сдаваться, самое главное – верить в себя, понимать, что это только начало, и все победы ещё впереди. Важно, что многие из вас смогут получить персонального наставника из числа победителей конкурса управленцев «Лидеры России». Такой опыт уже доказал свою эффективность, своих наставников получили более 30 финалистов прошлого сезона «Управляй!». Новые знания и общение с опытными управленцами – одно из главных преимуществ, которые вы можете получить», – поприветствовал участников генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

- В этом году в кубке приняло участие почти в 2 раза больше участников, чем в прошлом году. Это говорит о том, что Россия – действительно страна возможностей, что наши студенты поверили в этот конкурс. Я хочу пожелать вам успеха и напомнить, что победители получат дополнительные 25 баллов при поступлении в магистратуру, стажировку в Гонконге и ряд других преимуществ», – добавил ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, официальный прием заявок для участия в кубке стартовал 12 декабря. Регистрация проходила по 15 марта 2019 года для регионов России и по 21 марта – для Москвы и Санкт-Петербурга. Всего на кубок было зарегистрировано 30 217 человек.

Среди призов, которые в этом году разыграли организаторы конкурса – 10 грантов по 500 тысяч рублей на обучение в любом вузе страны, недельная стажировка в российской компании в Гонконге и другие призы. Лучшие участники смогут войти в национальную сборную и представить страну в национальном финале мирового чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Managment Challenge.

Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС). В соревнованиях принимают участие студенты со всей России в возрасте 18-25 лет, а также молодые люди, выпустившиеся не более 3 лет назад из организаций высшего и среднего профессионального образования.