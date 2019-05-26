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Хабаровский студент стал одним из лучших управленцев страны
В Москве наградили победителей всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» – одного из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина. В финальных испытаниях приняли участие 150 конкурсантов, из которых победителями стали 10 человек.
Участники представляли 44 региона России и 67 вузов/филиалов. В ходе соревнований они выполняли максимально приближенные к реальным кейсам задания и принималистратегические решения. Цель кубка – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций.
Победителями конкурса стали: Владислав Беляев (г. Москва), Надежда Галкина (г. Воронеж), Илья Фаткулин (г. Санкт-Петербург), Артем Рожко (г. Санкт-Петербург), Вадим Бутко (г. Владивосток), Элина Пахомова (г. Москва), Юлия Симонова (г. Санкт-Петербург), Кирилл Жаман (г. Тюмень), Алена Ануфриева (г. Саратов).
В число победителей вошел студент Дальневосточного государственного университета путей сообщения Даниил Кириенко. Он получит образовательный грант в размере полумиллиона рублей и приглашение в город Екатеринбург на национальный финал Global Management Challenge.
Участвуя в кубке, Даниил смог проверить свои управленческие навыки и компетенции, завести новые знакомства и получить новые знания и опыт. В будущем он хотел бы попробовать свои навыки управленца в различных отраслях. Особенно интересные направления для него – это финансы и политика. Он уверен, что опыт, полученный на соревнованиях по менеджменту, обязательно поможет ему добиться поставленных целей. Полученный грант планирует потратить на дальнейшее обучение в магистратуре в Хабаровске, по направлению «Маркетинг».
Как сообщает пресс-служба правительства региона, официальный прием заявок для участия в кубке стартовал 12 декабря. Регистрация проходила по 15 марта 2019 года для регионов России и по 21 марта – для Москвы и Санкт-Петербурга. Всего на кубок было зарегистрировано 30 217 человек.
Среди призов, которые в этом году разыграли организаторы конкурса – 10 грантов по 500 тысяч рублей на обучение в любом вузе страны, недельная стажировка в российской компании в Гонконге и другие призы. Лучшие участники смогут войти в национальную сборную и представить страну в национальном финале мирового чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Managment Challenge.
Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС). В соревнованиях принимают участие студенты со всей России в возрасте 18-25 лет, а также молодые люди, выпустившиеся не более 3 лет назад из организаций высшего и среднего профессионального образования.
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