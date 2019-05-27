 В Хабаровске открыли «Страну Чудес»

На территории парка Северный открыли детский парк. Проинспектировал его и мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Градоначальник пообщался с актерами и посетителями «Страны Чудес», заглянул на сказочные площадки, попробовал свои силы в конкурсах.

«Думаю, что парк очень понравится маленьким хабаровчанам. В нем дети разного возраста найдут для себя развлечения», - отметил мэр.

Сейчас стоимость входного билета - 450 рублей, но руководство парка может повысить цену.

«Вопросами стоимости занимаются инвесторы. Они вложили более 100 миллионов рублей в строительство и сами решают, каким образом восполнять затраты. Что касается детей из малообеспеченных семей, то я считаю, что эта сказка им должна быть доступна. Подумаем с руководством парка над механизмами, которые позволят детям этой категории посещать «Страну Чудес», - сказал Сергей Кравчук.







