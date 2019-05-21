На решение вопроса о школьном питании в Хабаровском крае осталось три месяца

Проблема урезанных завтраков для льготных категорий учеников обсуждается в регионе с декабря прошлого года. Тогда, напомним, на совещании с участием министра образования и науки края Аллы Кузнецовой губернатор впервые узнал, что компенсация из бюджета позволяет обеспечивать школьников лишь неполными порциями в сравнении с теми, кто оплачивает их самостоятельно на общих основаниях.

Несмотря на ожидания малоимущих и многодетных семей, которые вправе пользоваться льготой по оплате школьных завтраков, сиюминутного решения предложить не смогли: для начала необходимо было изыскать средства, перераспределив их с других статей расходов. Это касается и региональной казны, и муниципальных бюджетов.

В марте стало известно, что изыскать их и запустить новую систему смогут с 1 сентября. Как сообщалось на официальном сайте правительства Хабаровского края, сейчас на одного ребенка-льготника в учебный год заложена сумма из расчета 3,1 тыс. рублей для южных районов края. После внесения изменений в действующий порядок эта сумма увеличится до 8,1 тыс. рублей в год (в районах, приравненных к северным, – до 10 тыс. рублей, в северных – до 12 тыс. рублей).

Особенно тяжелым бременем дополнительная нагрузка ляжет на дефицитные бюджеты муниципалитетов, однако необходимые суммы уже начали изыскивать. В частности, в краевом центре если раньше администрация выделяла 12 рублей на каждый льготный завтрак в дополнение к 20 региональным, то теперь эта сумма увеличится вдвое. В итоге стоимость завтрака приблизится к федеральному стандарту в 62,75 руб.



- Сейчас принято решение, и я его полностью поддерживаю, чтобы в этом вопросе была обеспечена справедливость. Дети все одинаковы, неважно, в какой семье они воспитываются. Готовится распорядительный документ губернатора, в соответствии с которым компенсация за горячий завтрак для ребенка из малообеспеченной или многодетной семьи будет составлять 62 рубля, – уточнил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. – На период с 1 сентября по январь 2020 года мы должны в бюджете дополнительно изыскать около 8 млн рублей. Их сейчас нет. Нам надо забрать их или у ЖКХ, или у сферы благоустройства, или у того же образования, ограничив, скажем, ремонт какого-то объекта, но в любом случае направить эти деньги на питание школьников. На 2020 год дополнительно потребуется около 19 млн рублей.

- Полностью все рассчитано, полностью все просчитано, все деньги зарезервированы и выделены, никаких проблем абсолютно для введения этой нормы не существует. Есть небольшие законодательные тонкости, которые необходимо подшлифовать. И в принципе, скажу так: на 99% вопрос решен. Маленькие нестыковочки, которые были, мы их уже разрешили, - рассказал губернатор края Сергей Фургал. - Мы должны принимать решения на благо людей, а потом под эти решения находить деньги. Не надо на первое место ставить вопрос денег. Это вопрос вторичный. Тем более там не такие большие суммы, точнее, вообще маленькие.

Правительство Хабаровского края также заявляет о готовности выделить необходимые деньги.Глава региона также отметил, что власти намерены не только уравнять принципы питания в школьных столовых, но и качественно улучшить его. Кроме равноценных завтраков для всех учащихся, существует необходимость обеспечения обязательными завтраками и обедами детей с ограниченными возможностями здоровья.По информации заместителя председателя регионального правительства Наталии Пудовкиной, которую она озвучивала в марте, еще работая в этой должности, на первую и вторую четверти учебного 2019/2020 года придется изыскать дополнительно 85 млн рублей.Законопроект о внесении изменений в бюджет края на текущий год внесен губернатором в Законодательную думу 17 мая. До 1 июня будет проходить антикоррупционная экспертиза документа, после чего, в случае утверждения постоянным комитетом по бюджету, налогам и экономическому развитию, он будет вынесен на заседание Закдумы. Есть вероятность, что не все предлагаемые поправки будут утверждены, поскольку бюджет по-прежнему остается дефицитным почти на 8 млрд рублей, а госдолг края, как ранее заявили в правительстве, на данный момент составляет 69% от доходной части.



Евгений Мезенцев