У пары белоплечих орланов в Хабаровске родился птенец



Посетители уже могут увидеть подросшего белоплечего орлана. Правда, для этого нужно проявить терпение и способность к наблюдению. Ведь для того чтобы заметить ещё пока редкие появления птенца на краю гнезда, придётся провести немало времени у вольера родителей. Наградой внимательному может стать зрелище трогательного общения этих гигантов со своим малышом, кормление птенца и удивительная перемена голосов родителей.

К долгожданному событию зоосад «Приамурский» шёл несколько лет. Белоплечие орланы - моногамны и к выбору партнера подходят очень осмысленно. А Сахалинша оказалась весьма разборчивой барышней, к тому же ещё и с бойцовским характером. Не один самец пострадал в попытках обаять грозную красавицу. Но все же, после нескольких консультаций со специалистами из других зоопарков, собственных изысканий и экспериментов профессионалов зоосада, Сахалинша сменила гнев на милость и в этом году приняла ухаживания Мага. Но это не гарантировало появление потомства.

В природе орланы гнездятся в малодоступных для человека местах, на достаточной высоте. Строят большое гнездо, которое с годами может достигать диаметра 3 метров. В зоопарке трудно создать подходящие условия. Только огромный труд сотрудников зоосада подарил посетителям радость наблюдать первое появление птенца.



- Что интересно, на гнезде в основном сидел папа, а Сахалинша взяла на себя охранные функции. А вот после рождения птенца характер мамы смягчился, и она практически неотрывно находится с малышом. Наблюдая за семейством, можно увидеть, как мгновенно реагируют родители на малейшую потенциальную угрозу, будь то сосед-орлан или даже сорока, - отмечают сотрудники зоосада.









