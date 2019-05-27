Еще одним коворкингом для позитивной молодежи в Хабаровске стало больше



ТОГУ стал вузом Дальнего Востока, где будет открыта новая «Точка кипения» -место притяжения для всех возрастов. «Точка кипения» – пространство коллективной работы, объединяющее представителей образования, науки, бизнеса и власти. Его деятельность направлена на рост качества человеческого капитала через изменение подходов вузов к собственной учебной работе, внедрение новых образовательных форматов и моделей коммуникации, подходов к образованию. Все в рамках государственно-социальных парадигм: «Национальной технологической инициативы», проекта «Остров 10-22», университета будущего -«Университет 20.35».



«Организация новой точки коворгинга не означает ликвидацию первой «Точки кипения» (работает в РАНХиГС. – Прим. ред.). В центре по-прежнему будут проходить молодежные акции. Как и ранее, направлены в большей степени на социально-культурную составляющую. Новое объединие имеет несколько другое направление. Но точки соприкосновения есть», - успокоил Иван Джуляк, проректор по инновационному развитию и международной деятельности КГБОУДПО «Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования».

Светлана Ковальчук, куратор «Точки кипения» ТОГУ, кандидат технических наук, все и разъяснила: «В матрице НТИ это называется рынок образования, попытка масштабировать по всей стране и университетам самый передовой опыт. Таким образом, приоритетное направление в нашей работе - научно-образовательное».

ТОГУ пришлось выдержать жесткую конкуренцию - заявки на создание коворкинга на своей базе подавали 177 российских вузов. Лишь 13 из них стали победителями. Мы – единственные на ДВ! До конца 2019 года на территории России будут открыты 50 университетских «Точек кипения».Цель - ничто, движение – все! ТОГУ - единственный университет Хабаровского края, вошедший в сотню лучших вузов, что примут участие в масштабном образовательном интенсиве «Остров 10-22» для лидеров изменений в сфере высшего образования. Мероприятие пройдет в июле 2019 года на базе Сколковского института науки и технологий.Такими темпами еще немножко, еще чуть-чуть и (хочется верить) полетят целиком наши самолеты, поплывут целиком наши корабли, поедут целиком наши автомобили, зазвонят целиком наши смартфоны и осветятся экраны целиком наших планшетов.





С надеждой и верой в светлое

Андрей Дунаевский

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