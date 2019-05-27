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В Хабаровске строится приют для бездомных животных
«Собака бывает кусачей только от жизни собачьей», поется в известной детской песенке, и именно этими строчками можно описать судьбу большинства собак, которые когда-то попали в приют общественного движения «Ангел-хранитель». И только стараниями неравнодушных людей многие хвостатые постояльцы приюта находят себе новую семью и начинают новую, уже гораздо более приятную собачью жизнь.
В приюте собаки оказываются по разным причинам. Кого-то отловили на улице и привезли в пункт временного содержания, но так как срок нахождения животных в таких пунктах ограничен до 12 дней, оттуда большинство собак перекочевывает в приют, где для них ищут новых хозяев. Кого-то люди привозят сами, потому что собака оказалась не нужна или к ней не сумели найти подход. А есть даже такие, которые находились на самовыгуле и случайно оказались среди отловленных, хотя хозяева у них имеются. На такие случаи держателей собак просят обратить особое внимание – питомец, гуляющий без присмотра, в лучшем случае может попасть в приют, а в худшем – под колеса машины, и тогда уже не факт, что можно будет ему помочь.
В любом случае всем собакам, которые находятся на попечительстве приюта, стараются оказать необходимую медицинскую помощь, по возможности стерилизуют и адаптируют к жизни с людьми. И задача эта отнюдь не самая простая.
И таких случаев немало, практически у каждой собаки за спиной тяжелая история, которая наложила свой отпечаток на поведение. К счастью, многих удаётся адаптировать с помощью платных передержек и постоянного контакта с людьми, и они становятся хорошими сторожами или просто ласковыми домашними питомцами. Так повезло собачке Бэти – ей нашли хозяев, причем не в Хабаровске или где-то поблизости, а в Москве. Да, люди в поиске подходящей для себя собаки порой звонят в приют из различных уголков страны, но «Ангел-хранитель» не отдаёт своих подопечных просто так, без должных проверок. Сначала нужно убедиться, что собака попадёт в действительно хорошие руки.
Дружелюбные собаки, расположенные к людям, в большинстве случаев пристраиваются, но, к сожалению, не всем собакам, попавшим в приют, уже суждено найти дом – чаще всего это происходит в силу возраста, ведь мало кому захочется брать пожилую собаку, если можно взять щенка. Одним из таких псов оказался Хоттабыч. Ему около 15 лет, и всю жизнь он прожил на улице, но теперь приют взял его под свою опеку. У Хоттабыча есть своя будка, его кормят каждый день, и старость его проходит в хороших условиях, сильно отличающихся от того, как он существовал раньше. «Ангел-хранитель» содержит собак только за свой счет, а также на пожертвования откликнувшихся людей, поэтому о финансовой стабильности можно и не заикаться. Однако помочь стараются всем собакам, несмотря на крупные расходы.
Стоит отметить, что в 2020 году вступит в силу закон о защите животных, который запретит отлов собак и содержание их в ПВС. Тогда приют станет одним из немногих мест в Хабаровском крае, где собакам смогут помочь вернуться к нормальной жизни; где их вылечат, накормят и пристроят в хорошие руки.
Екатерина Пирогова
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Карта Сбербанка 4276700012707240
Мобильный банк 8-924-103-74-98 (на имя Оксаны Алексеевны Н. с пометкой "ПВС")
QIWI-кошелек 8-924-103-74-98
PayPal: angel27.pvs@mail.ru
Привезти необходимые приюту вещи можно по следующим адресам:
Хабаровск, ул. Ворошилова, 29, тел. 8-914-774-28-82;
Хабаровск, ул. Истомина, 41, тел. 8-914-770-78-89.
По всем вопросам обращаться к Оксане Немзаровой, тел. 8-924-103-74-98.
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