В Хабаровском крае началась сдача ЕГЭ

Одиннадцатиклассники сегодня сдают предметы по выбору – литературу и географию. На ЕГЭ по географии зарегистрировался 181 человек, а экзамен по литературе выбрали 375 школьников.

- Всего в этом году ЕГЭ сдают 5918 выпускников. Уже в среду, 29 мая, ребята напишут профильную и базовую математику. В 2019 году школьники должны выбирать только один уровень математики, и стоит отметить, что 52 процента выбрали профиль, - отметила начальник отдела министерства образования и науки края Екатерина Кошельникова.

Результаты первых экзаменов выпускники узнают через две недели. Свои работы выпускники также смогут посмотреть в личном кабинете на официальном информационном портале ЕГЭ, увидеть свои ошибки. В случае несогласия с результатом – подать апелляцию.

Все места для сдачи экзаменов оборудованы металлоискателями, системой видеонаблюдения. Как сообщает пресс-служба правительства региона, 48 пунктов оснащены приборами подавления подвижной связи. В 92 ППЭ используется технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов ЕГЭ в аудиториях в присутствии участников экзамена и сканирования работ участников после завершения экзамена.