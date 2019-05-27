Новости
В Хабаровском крае началась сдача ЕГЭ
Одиннадцатиклассники сегодня сдают предметы по выбору – литературу и географию. На ЕГЭ по географии зарегистрировался 181 человек, а экзамен по литературе выбрали 375 школьников.
Результаты первых экзаменов выпускники узнают через две недели. Свои работы выпускники также смогут посмотреть в личном кабинете на официальном информационном портале ЕГЭ, увидеть свои ошибки. В случае несогласия с результатом – подать апелляцию.
Все места для сдачи экзаменов оборудованы металлоискателями, системой видеонаблюдения. Как сообщает пресс-служба правительства региона, 48 пунктов оснащены приборами подавления подвижной связи. В 92 ППЭ используется технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов ЕГЭ в аудиториях в присутствии участников экзамена и сканирования работ участников после завершения экзамена.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 527
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 734
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 435
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 875
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136