Движение на перекрестке улиц Краснореченской и Суворова возобновлено

В минувшие выходные этот участок был закрыт на капитальный ремонт. Подрядным организациям за короткий промежуток времени предстояло поднять трамвайные пути, отсыпать основание для дороги и уложить нижний слой асфальта. Для того, чтобы разгрузить соседние улицы Герцена, Репина, Прогрессивную на время ремонта специалисты скорректировали работу светофоров, увеличив время горения зеленого сигнала.

«Нам еще предстоит проложить ливневый коллектор, заняться выносом инженерных коммуникаций, выставить бордюр. И только после этого, по требованиям ГОСТа, мы приступим к укладке верхнего слоя асфальтового покрытия», - рассказал начальник городского управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо.

Реконструкция улицы Краснореченской ведется уже несколько лет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году подрядчикам предстоит совершить последний рывок, выполнив работы на участке от улицы Богачева до Прогрессивной. Это будет шестиполосная дорога с отдельно выделенным автобусным движением. Ее пропускная способность составит до 25 тысяч автомобилей в сутки. Сдать объект и открыть движение на этом участке планируется к 20 октября.