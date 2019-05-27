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В районе хабаровского аэропорта запретят парковку
По нечётной стороне Матвеевского шоссе появятся указатели «Остановка запрещена», «Фотовидеофиксация», «Работает эвакуатор». Решение об этом принято из-за того, что водители, которые приезжают в аэропорт, бросают свои машины на обочине дороги, тем самым не только нарушают правила дорожного движения, но и создают помехи для работы общественного транспорта.
Знаки будут установлены через 20 дней с момента выхода этого материала в средствах массовой информации.
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