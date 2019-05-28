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Две дополнительные ярмарки выходного дня откроются в Хабаровске
В комитете торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края сообщили об открытии двух дополнительных ярмарок «выходного дня» в Хабаровске. Одна из них заработает 22 июня около торгового центра «Ореховая сопка» по адресу – ул.Кола Бельды, 7. Вторая – в июле, возле краевого дворца культуры «Русь».
На «Ореховой сопке» для фермеров предусмотрено 30 торговых мест, около ДК «Русь» – пятьдесят.
По ее словам, за качеством реализуемой продукции следят специалисты. На краевых ярмарках действует двухступенчатый контроль. Сначала документы, подтверждающие наличие фермерского хозяйства, сертификаты соответствия, декларации, ветеринарные справки на продукцию проверяются при подаче заявки на участие. Во второй раз – непосредственно на ярмарке, где также в специальных лабораториях берут пробы продукции.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, сезон ярмарочной торговли в Хабаровском крае открылся в мае. По выходным фермеры торгуют на площадках рядом с торговыми центрами «Выборгский» и «Экодом». Здесь свою продукцию реализуют фермеры Хабаровска, а также Хабаровского, Вяземского, Бикинского, имени Лазо и Нанайского районов. Местные производители предлагают к продаже овощи, соленья, дикоросы, зелень, мед, рыбную и мясную продукцию, картофель, саженцы и цветы. Ярмарки востребованы у населения, в 2018 году с мая по октябрь на региональных площадках реализовано более 950 тонн продукции.
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