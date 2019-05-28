Две дополнительные ярмарки выходного дня откроются в Хабаровске

В комитете торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края сообщили об открытии двух дополнительных ярмарок «выходного дня» в Хабаровске. Одна из них заработает 22 июня около торгового центра «Ореховая сопка» по адресу – ул.Кола Бельды, 7. Вторая – в июле, возле краевого дворца культуры «Русь».

На «Ореховой сопке» для фермеров предусмотрено 30 торговых мест, около ДК «Русь» – пятьдесят.

- Две дополнительные площадки – результат совместной работы с администрацией Хабаровского района. Ее сотрудники возьмут на себя часть организационных функций, в том числе поддержание чистоты на ярмарках. Жители Индустриального района просили нас возобновить продажу фермерских продуктов около ДК «Русь», и в июле это произойдет. В прошлом году площадка была закрыта из-за ремонта дороги. Что касается «Ореховой сопки», то это перспективный район, где количество жителей будет только расти, - отметила заместитель председателя комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края Светлана Кравец.

По ее словам, за качеством реализуемой продукции следят специалисты. На краевых ярмарках действует двухступенчатый контроль. Сначала документы, подтверждающие наличие фермерского хозяйства, сертификаты соответствия, декларации, ветеринарные справки на продукцию проверяются при подаче заявки на участие. Во второй раз – непосредственно на ярмарке, где также в специальных лабораториях берут пробы продукции.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, сезон ярмарочной торговли в Хабаровском крае открылся в мае. По выходным фермеры торгуют на площадках рядом с торговыми центрами «Выборгский» и «Экодом». Здесь свою продукцию реализуют фермеры Хабаровска, а также Хабаровского, Вяземского, Бикинского, имени Лазо и Нанайского районов. Местные производители предлагают к продаже овощи, соленья, дикоросы, зелень, мед, рыбную и мясную продукцию, картофель, саженцы и цветы. Ярмарки востребованы у населения, в 2018 году с мая по октябрь на региональных площадках реализовано более 950 тонн продукции.