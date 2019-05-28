Хабаровчане узнают с чего «Театр начинается…»

Государственный архив Хабаровского края проводит Дни открытых дверей, посвященные Году театра в России. 30-31 мая в здании архива пройдут экскурсии по фотодокументальной выставке «Театр начинается…»

На выставке будут экспонироваться книги приказов театра драмы за 1945-1946 годы, рукописи пьес дальневосточных писателей, фотографии артистов и сцен из спектаклей за разные годы. Также будут представлены афиши и программки, сохранившиеся в архивных фондах. Помимо этого, посетители выставки увидят эскизы декораций и костюмов известных дальневосточных художников: А.В. Шишкина к пьесе «Осада Лейдена», В.Е. Романова к пьесе «Калиновая роща».

- Театральные традиции в Приамурском крае стали складываться в конце XIX века. 1926 считается годом, когда было положено начало Театру музыкальной комедии, а 16 марта 1946 года состоялось торжественное открытие Хабаровского краевого театра Драмы. Найдёт свое отражение в выставке архивных документов и деятельность Комсомольского-на-Амуре и Николаевского-на-Амуре драмтеатров. Документы разных времен будут представлены в экспозиции, причем, многие будут демонстрироваться впервые, - сообщила председатель комитета по делам ЗАГС и архивов Правительства края Ольга Завьялова.

Учитывая, что президентом России десятилетний период с 2018 года в Российской Федерации объявлен Десятилетием детства, на выставке особое внимание будет уделено развитию театрального искусства для детей и юношества. В экспозиционных витринах представлены документы и фотографии об открытии кукольного театра в 1933 году и Хабаровского краевого театра юного зрителя в 1944 году.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Дни открытых дверей гостям также предложат побывать в архивохранилищах и лаборатории обеспечения сохранности и оцифровки документов. Выставка будет работать до осени в здании архива по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 75.

Напомним, что 2019 год Указом Президента РФ объявлен Годом театра в России. Инициатива его проведения принадлежит Союзу театральных деятелей РФ при поддержке федерального министерства культуры.