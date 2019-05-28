Новости
Хабаровчане узнают с чего «Театр начинается…»
Государственный архив Хабаровского края проводит Дни открытых дверей, посвященные Году театра в России. 30-31 мая в здании архива пройдут экскурсии по фотодокументальной выставке «Театр начинается…»
На выставке будут экспонироваться книги приказов театра драмы за 1945-1946 годы, рукописи пьес дальневосточных писателей, фотографии артистов и сцен из спектаклей за разные годы. Также будут представлены афиши и программки, сохранившиеся в архивных фондах. Помимо этого, посетители выставки увидят эскизы декораций и костюмов известных дальневосточных художников: А.В. Шишкина к пьесе «Осада Лейдена», В.Е. Романова к пьесе «Калиновая роща».
Учитывая, что президентом России десятилетний период с 2018 года в Российской Федерации объявлен Десятилетием детства, на выставке особое внимание будет уделено развитию театрального искусства для детей и юношества. В экспозиционных витринах представлены документы и фотографии об открытии кукольного театра в 1933 году и Хабаровского краевого театра юного зрителя в 1944 году.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в Дни открытых дверей гостям также предложат побывать в архивохранилищах и лаборатории обеспечения сохранности и оцифровки документов. Выставка будет работать до осени в здании архива по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 75.
Напомним, что 2019 год Указом Президента РФ объявлен Годом театра в России. Инициатива его проведения принадлежит Союзу театральных деятелей РФ при поддержке федерального министерства культуры.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 537
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 750
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 450
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 888
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136