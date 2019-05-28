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Дороги на хабаровских кладбищах отремонтируют
Рабочие бригады уже навели «косметику» на Матвеевском кладбище. Теперь тяжелая техника рычит на дорогах Центрального. Здесь идет ямочный ремонт асфальтобетонного полотна, подсыпка гравием внутрикладбищенских проездов, расчистка и углубление кюветов. Работы ведутся в рамках муниципальной программы «Повышение качества услуг ЖКХ». На текущее содержание кладбищенских дорог из городской казны выделено 3 миллиона рублей. Об этом рассказал начальник городского отдела организации деятельности общественных кладбищ Александр Нимчук.
По его словам, в этом году на Центральном городском некрополе будет обновлено 2 километра асфальтового покрытия. Еще столько же будет отсыпано гравием. Рабочие трудятся как в центральной части кладбища, так и в ряде отдаленных секторов. Стоит отметить, что общая площадь главного городского погоста - почти 180 гектаров.
Как отметил Нимчук, программа по развитию инфраструктуры городских кладбищ действует уже 7 лет. За это время дороги на Центральном и Матвеевском (их общая протяженность составляет более 40 километров) удалось привести в порядок: если не заасфальтировать, то отсыпать гравием и щебнем.
Дорожные работы на погостах краевого центра планируется завершить уже к концу июля.
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