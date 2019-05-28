«Время перемен» подвело итоги праймериз

В Хабаровске объявили итоги предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы разных уровней, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

26 мая с 8.00 до 20.00 на территории региона работали 142 счетных участка, 35 из них расположены в краевом центре и 27 – в Комсомольске-на-Амуре. Явка избирателей составила 3,5% – в Хабаровском крае, 4,6% – в Хабаровске и 2,1% – в Комсомольске-на-Амуре.

Организаторами предварительного голосования стали партийные реформаторы, объединившиеся в движение «Время перемен». По словам активистов движения, голосование прошло открыто и конкурентно, а избиратели проявили активную гражданскую позицию. Голосование проходило по рейтинговой системе – из списка в бюллетене можно было выбрать одного или нескольких кандидатов.



- Можно говорить о том, что предварительное голосование в Хабаровском крае состоялось. У нас в регионе было выдвинуто более 160 участников на праймериз. То есть по 4 человека на место. В среднем по России этот показатель составил 4,2. Что касается состава кандидатов - одна треть в возрасте до 35 лет. То есть молодежь хочет идти в политику, хочет работать на благо края, и, самое главное, хочет перемен. Следующий момент - 7 человек из 10 (при общем количестве 160) впервые участвуют в праймериз. У них появилась возможность поучаствовать. Шла борьба на участках, выбирали лучших. По легитимности - на каждом счётном участке были наблюдатели, плюс были те, кто представлял участников праймериз. Мы постарались сделать все, чтобы обеспечить прозрачность праймериз и порядок на участках, - подвел итоги предварительного голосования представитель оргкомитета общественного движения «Время перемен», ректор ТОГУ Сергей Иванченко.

- Политическая ситуация поменялась. Что касается явки - многие говорят, что 3,5 % мало, по сравнению с тем, что у нас было до этого. Но хочу сказать, что нет другой политической силы сегодня, которая смогла организовать хотя бы 3,5 % на свое предварительное голосование. С самого начала мы говорили про открытость, про конкуренцию. И действительно, это было. Достаточно интересный состав победителей. Конкурентная борьба была, даже между собой думаем, что если такая борьба была на предварительном голосовании, то на основных выборах будет еще жестче. В той политической реальности, в которой мы работаем, надо пробовать новые подходы, - отметил представитель оргкомитета движения «Время перемен», проректор по инновационному развитию «Хабаровского краевого института развития системы профессионального образования» Иван Джуляк.

- Действия, связанные с деятельностью "Времени перемен", кажется спутали карты у политических оппонентов. Интересно, кого они будут выставлять на тех участках, где будут новые кандидаты в депутаты. Мы в начале хорошей политической борьбы. Можно говорить о том, что политика возвращается в Хабаровский край, - прокомментировал хабаровский политолог Илдус Ярулин.

«Пришло время политиков новой формации, жители Хабаровского края ждут перемен. Ведь именно от результатов этих выборов будет зависеть дальнейший путь развития нашего региона и его будущее», - сказал Сергей Луговской.

Полученные результаты утвердили на организационном комитете, после чего их передадут в президиум регионального политсовета.Что касается чистоты самой процедуры, то в ходе голосования были зафиксированы незначительные нарушения, которые не повлияли на результат. В основном они касались одного - обращения на участки не по месту прописки.Согласно протоколам работы счётных участков, можно выделить тех, кто набрал большее количество голосов по региональным группам и по одномандатным округам.30 мая должно выйти постановление краевой Законодательной думы о назначении даты выборов. Сразу после выхода данного документа и начнется предвыборная кампания.Напомним, что в день предварительного голосования секретарь реготделения "Единая Россия" Сергей Луговской написал заявление об отставке. В ближайшее время оно должно быть рассмотрено президиумом генерального совета партии. После того, как отставка будет принята, Генсовет назначит временно исполняющего обязанности секретаря регионального отделения.





Округ № 1 - Михеев А.В.

Округ № 2 - Короленко В.Н.

Округ № 3 - Дубков А.В.

Округ № 4 - Удод Д.Г.

Округ № 5 - Вовченко С. Г.

Округ № 6 - Солоненко Е. Н.

Округ № 7 - Федоров А. О.

Округ № 8 - Иванченко С.Н.

Округ № 9 - Сокуренко С.А.

Округ № 10 - Болоняева Н.А.

Округ № 11 - Бруско А.С.

Округ № 12 - Ларионова Е.П.

Округ № 13 - Карпов В.Г.

Округ № 14 - Лариков В.С.

Округ № 15 - Брянкина А.Г.

Округ № 16 - Симигин П.В.

Округ № 17 - Бочаров С.С.

Округ № 18 - Ершов А.С.

Округ № 19 - Боровский М. В.

Округ № 20 - Федунова Т.А.

Округ № 21 - Зенин И.П.

Округ № 22 - Малеева Г.В.

Округ № 23 - Постельник В.Ю.

Округ №24 - Хлупина О.В.



Лидеры предварительного голосования в региональной группе:





Группа № 1 - Джуляк И.П.

Группа № 2 - Яц А.П.

Группа № 3 - Штепа И.П.

Группа № 4 - Иванченко С.Н.

Группа № 5 - Галицын С.В.

Группа № 6 - Ларионова Е.П.

Группа № 7 - Ромашков С.И.

Группа № 8 - Тагунов В.Ф.

Группа № 9 - Симигин П.В.

Группа № 10 - Малевская В.Ю.

Группа № 11 - Шабовта Е.А.

Группа № 12 - Хлупина О.В.



