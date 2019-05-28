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«Время перемен» подвело итоги праймериз
В Хабаровске объявили итоги предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы разных уровней, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
26 мая с 8.00 до 20.00 на территории региона работали 142 счетных участка, 35 из них расположены в краевом центре и 27 – в Комсомольске-на-Амуре. Явка избирателей составила 3,5% – в Хабаровском крае, 4,6% – в Хабаровске и 2,1% – в Комсомольске-на-Амуре.
Организаторами предварительного голосования стали партийные реформаторы, объединившиеся в движение «Время перемен». По словам активистов движения, голосование прошло открыто и конкурентно, а избиратели проявили активную гражданскую позицию. Голосование проходило по рейтинговой системе – из списка в бюллетене можно было выбрать одного или нескольких кандидатов.
Полученные результаты утвердили на организационном комитете, после чего их передадут в президиум регионального политсовета.
Что касается чистоты самой процедуры, то в ходе голосования были зафиксированы незначительные нарушения, которые не повлияли на результат. В основном они касались одного - обращения на участки не по месту прописки.
Согласно протоколам работы счётных участков, можно выделить тех, кто набрал большее количество голосов по региональным группам и по одномандатным округам.
30 мая должно выйти постановление краевой Законодательной думы о назначении даты выборов. Сразу после выхода данного документа и начнется предвыборная кампания.
Напомним, что в день предварительного голосования секретарь реготделения "Единая Россия" Сергей Луговской написал заявление об отставке. В ближайшее время оно должно быть рассмотрено президиумом генерального совета партии. После того, как отставка будет принята, Генсовет назначит временно исполняющего обязанности секретаря регионального отделения.
Лидеры предварительного голосования по одномандатным округам:
Округ № 2 - Короленко В.Н.
Округ № 3 - Дубков А.В.
Округ № 4 - Удод Д.Г.
Округ № 5 - Вовченко С. Г.
Округ № 6 - Солоненко Е. Н.
Округ № 7 - Федоров А. О.
Округ № 8 - Иванченко С.Н.
Округ № 9 - Сокуренко С.А.
Округ № 10 - Болоняева Н.А.
Округ № 11 - Бруско А.С.
Округ № 12 - Ларионова Е.П.
Округ № 13 - Карпов В.Г.
Округ № 14 - Лариков В.С.
Округ № 15 - Брянкина А.Г.
Округ № 16 - Симигин П.В.
Округ № 17 - Бочаров С.С.
Округ № 18 - Ершов А.С.
Округ № 19 - Боровский М. В.
Округ № 20 - Федунова Т.А.
Округ № 21 - Зенин И.П.
Округ № 22 - Малеева Г.В.
Округ № 23 - Постельник В.Ю.
Округ №24 - Хлупина О.В.
Лидеры предварительного голосования в региональной группе:
Группа № 2 - Яц А.П.
Группа № 3 - Штепа И.П.
Группа № 4 - Иванченко С.Н.
Группа № 5 - Галицын С.В.
Группа № 6 - Ларионова Е.П.
Группа № 7 - Ромашков С.И.
Группа № 8 - Тагунов В.Ф.
Группа № 9 - Симигин П.В.
Группа № 10 - Малевская В.Ю.
Группа № 11 - Шабовта Е.А.
Группа № 12 - Хлупина О.В.
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