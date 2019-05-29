Льготную ипотеку сделали доступней для жителей Хабаровского края

Семьи, родившие второго ребенка, могут рассчитывать на ипотеку под 5 процентов годовых. Специальная ставка на улучшение жилищных условий установлена для дальневосточников в рамках реализации национального проекта «Демография». Льгота действует как на первичном, так и вторичном рынках жилья.

На сегодняшний день субсидированные кредиты на территории края предоставляют 3 банка: Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Финансовые организации начнут выдавать льготные займы в ближайшее время.

- Проблема семейного жилья в нашей стране, и в Хабаровском крае, очень актуальна. Недвижимость, особенно в крупных населённых центрах, стоит довольно дорого, поэтому для большинства семей единственной возможностью остаётся покупка квартиры в кредит. Государственная поддержка в виде ипотеки под 5% при рождении второго и последующих детей в 2019 году – реальное подспорье для многих молодых семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий – отметили в региональном проектном офисе правительства края.

При оформлении ипотечного кредита – возможно использование федерального и регионального материнских капиталов. В случае рождения второго ребенка эта сумма составляет около 600 тысяч рублей (453 тысяч рублей федерального + 136 тысяч регионального), а при рождении третьего и последующих выплачивается по 250 тысяч рублей за каждого.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, ожидается, что реализация программы позволит оживить ситуацию на строительном рынке, снизить кредитное бремя и сделать ипотеку более привлекательной. Из плюсов также можно отметить то, что льготой можно воспользоваться при покупке квартиры не только на первичном, но и на вторичном рынке, 5%-ставка действует весь срок кредитования, а не срок, от 3 до 8 лет, как это было ранее. Кроме того, семьи, имеющие рефинансированные кредиты, смогут ещё раз изменить ставки по новым условиям.

Напомним, что распространить действие льготной ипотечной ставки на весь период действия кредита поручил Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному Собранию. Глава государства отметил низкую востребованность данного вида поддержки из-за ограничения сроков кредитования.