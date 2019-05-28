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Муниципалитеты Хабаровского края идут с протянутой рукой
В Закдуму региона внесен законопроект о перераспределении налогов. Городская дума Комсомольска-на-Амуре предлагает изменить для городских округов долю налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, с 10% до 30%. Таким образом доходная часть бюджета только одного города Юности увеличится в следующем году более чем на 135 млн руб.
Соответствующие поправки в краевой закон от 26.12.2007 г. № 169 «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты городских сельских поселений, муниципальных районов и городских округов Хабаровского края от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, подлежащих зачислению краевой бюджет» поступили на рассмотрение краевым депутатам.
Комсомольские депутаты в пояснительной записке к законопроекту подчеркивают, что в силу исполнения президентских указов по повышению з/п бюджетникам и реализации мероприятий Долгосрочного плана развития города расходы на текущее содержание объектов благоустройства были предусмотрены в городском бюджете лишь на 80% от потребности, по текущему ремонту образовательных учреждений – на 20% от потребности, а статья «прочие расходы» вообще урезана в 4 раза.
Этот шаг ярко обозначил проблемы муниципальных образований края, которые становятся заложниками популистских идей регионального правительства. Яркий пример - необходимость выделения средств на обеспечение школьников равными условиями питания. При всей ее социальной значимости, она оставит неприкрытыми другие статьи муниципальных расходов.
В нынешней ситуации проблема дефицита местных бюджетов обостряется отсутствием какой-либо видимой программы развития. Пока губернатор обозначает болевые точки, посещая отдельные районы и населенные пункты, заявляет о том, что будет проводиться ремонт лечебных учреждений, появится порядок в начислении коммунальных платежей, станут более ровными дороги и т.д. Однако в четкую стратегию действий на ближайшие 4-5 лет эти шаги до сих пор не оформлены.
Не видя перспектив, население переезжает из глубинки в Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. По данным Хабстата за первый квартал 2019 года, внутрирегиональная миграция составила 4 353 человека. За пределы Хабаровского края в это время уехали 563 человека.
Развитие предпринимательства также стагнируется, поскольку, скажем, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях Хабаровского края бизнес вынужден нести на себе груз государственных обязательств.
Этот вопрос недавно поднимали на заседании общественного совета при Законодательной думе Хабаровского края. Выступавшие там подчеркивали, что «северные» льготы переложены государством на плечи работодателей. Их выполнение практически на 30% увеличивает издержки предпринимателей, ставя малый и средний бизнес на грань разорения, а продукцию местных предприятий делая попросту нерентабельной. Это работает в минус закреплению населения, привлечению новых специалистов и в целом – созданию адекватных условий жизни в северных территориях края.
В решении этого вопроса законодатели и общественники рассчитывают на поддержку краевых властей, поскольку это должно делаться в рамках взаимодействия с федеральным центром.
Евгений Мезенцев
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