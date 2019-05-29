Новости
Предприятия Хабаровского края готовы экспортировать продукцию в Азию
Четыре компании края подали заявки на субсидирование процентной ставки по экспортным кредитам. Это предприятия, работающие в металлургической, лесной и химической промышленностях. Они намерены экспортировать пиломатериалы, фанеру, деревянную посуду, пищевую пленку и другую продукцию в страны Юго-Восточной Азии и СНГ.
Министерство инвестиционного развития и предпринимательства края, предлагает компаниям региона присоединиться к программе и получить государственную поддержку для вывода своей продукции на зарубежные рынки. Документы от организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК), принимают в министерстве до 15 июня.
Там также подчеркнули, что выбор кредитора остается за предприятием. Банкам субсидируют ставки по таким направлениям займов как: организация российских производств в иностранных государствах, создание экспортно ориентированных производств на территории России, а также поддержка текущего экспорта.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, после проверки документации, список региональных компаний, планирующих получить финансовую господдержку, направят в Минпромторг России. Затем будет сформирован окончательный общенациональный реестр. В августе федеральное правительство рассчитывает заключить первые соглашения. На эти цели в рамках нацпроекта в текущем году предусмотрено 12,5 млрд рублей.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 539
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 768
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 464
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 898
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136