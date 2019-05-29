Предприятия Хабаровского края готовы экспортировать продукцию в Азию

Четыре компании края подали заявки на субсидирование процентной ставки по экспортным кредитам. Это предприятия, работающие в металлургической, лесной и химической промышленностях. Они намерены экспортировать пиломатериалы, фанеру, деревянную посуду, пищевую пленку и другую продукцию в страны Юго-Восточной Азии и СНГ.

Министерство инвестиционного развития и предпринимательства края, предлагает компаниям региона присоединиться к программе и получить государственную поддержку для вывода своей продукции на зарубежные рынки. Документы от организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК), принимают в министерстве до 15 июня.

- Согласно постановлению правительства РФ, срок подачи заявок от местных производителей на участие в квалификационном отборе был продлен на месяц. Хабаровский край – один из пилотных регионов, где предприятиям, вошедшим в национальный реестр, государство субсидирует 4,5% годовых по кредитам на экспорт. Финансирование будет предоставляться в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На сегодняшний день 4 компании готовы подключиться к программе. Мы надеемся этот список расширить, - отметили в министерстве.

Там также подчеркнули, что выбор кредитора остается за предприятием. Банкам субсидируют ставки по таким направлениям займов как: организация российских производств в иностранных государствах, создание экспортно ориентированных производств на территории России, а также поддержка текущего экспорта.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, после проверки документации, список региональных компаний, планирующих получить финансовую господдержку, направят в Минпромторг России. Затем будет сформирован окончательный общенациональный реестр. В августе федеральное правительство рассчитывает заключить первые соглашения. На эти цели в рамках нацпроекта в текущем году предусмотрено 12,5 млрд рублей.