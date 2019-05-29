Евгений Солоненко: «Время сделать следующий шаг»



Оргкомитет общественного движения «Время перемен» подвёл итоги предварительного голосования. Мнения наблюдателей и экспертов сошлись в одном: праймериз прошли открыто и конкурентно. Профессор ТОГУ, политолог Илдус Ярулин отметил, что в Хабаровский край возвращается политика, по мнению политтехнолога Даниила Ермилова можно говорить о тотальной «перезагрузке». Члены оргкомитета движения «Время перемен» на прошедшей пресс-конференции сделали особый акцент на том, что победили кандидаты, которые провели большую предварительную работу, встречались с избирателями, были активны на своих округах.

Член движения «Время перемен» Евгений Солоненко, впервые участвующий в праймериз и победивший на одномандатном округе №6 города Хабаровска считает, что это закономерный результат долгой работы.



«Хочу поблагодарить всех, кто пришёл 26 мая выбирать кандидатов на участки предварительного голосования. Благодаря вам мы смогли попробовать свои силы, почувствовали ваше доверие. Хабаровскому краю сейчас очень нужны люди, готовые решать проблемы на деле, а не просто говорить общие слова. Но только этого, наверное, недостаточно, чтобы идти в политику. Нужно быть ещё искренним и действительно хотеть менять ситуацию к лучшему, работать для людей. Все устали от пустых обещаний, все ждут конкретных шагов, действий. Хочу, чтобы моя победа стала примером для молодёжи, чтобы они увидели – когда ты стараешься хорошо делать дело, трудишься на благо города, края – есть от этого эффект и этим нужно продолжать заниматься. Когда ничего не меняется, у многих руки просто опускаются. Должен быть пример обновления», – рассказал Евгений Солоненко.

«Попасть туда было, по сути, невозможно. Мне очень хотелось понять, если много работать, быть честным и справедливым, можно ли вообще попасть в Законодательную Думу, чтобы работать в интересах граждан. Когда я узнал об этом – сразу же пришёл и зарегистрировался, посчитал это отличной возможностью попробовать свои силы. Люди оказали мне доверие – переоценить которое невозможно. Мне очень хочется быть полезным для родного города и региона. Стать проводником идей наших жителей, представлять их интересы, помогать в решении проблем – от мелких, дворовых, до глобальных».

«Это самая что ни есть конкуренция, настоящая битва развернулась за голоса избирателей. Закономерно, что выиграли те, кто работал на своих округах, шли к людям. Все понимают, отсидеться просто так не получится. Нужна реальная работа, участие, активность и неравнодушие к проблемам людей, а способы решения – всегда найдутся», – подытожил Евгений Солоненко.

По словам Евгения Солоненко, долгое время предварительное голосование в Хабаровском крае проводилось по закрытой модели, когда всё решалось кулуарно:Как отмечают в оргкомитете движения «Время перемен», очень многие кандидаты участвовали в предварительном голосовании впервые. Семь человек из десяти – новые лица, такую цифру привёл на пресс-конференции член оргкомитета движения, ректор ТОГУ Сергей Иванченко. Более трети всех зарегистрировавших участников – моложе 35 лет.