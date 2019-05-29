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Евгений Солоненко: «Время сделать следующий шаг»
Оргкомитет общественного движения «Время перемен» подвёл итоги предварительного голосования. Мнения наблюдателей и экспертов сошлись в одном: праймериз прошли открыто и конкурентно. Профессор ТОГУ, политолог Илдус Ярулин отметил, что в Хабаровский край возвращается политика, по мнению политтехнолога Даниила Ермилова можно говорить о тотальной «перезагрузке». Члены оргкомитета движения «Время перемен» на прошедшей пресс-конференции сделали особый акцент на том, что победили кандидаты, которые провели большую предварительную работу, встречались с избирателями, были активны на своих округах.
Член движения «Время перемен» Евгений Солоненко, впервые участвующий в праймериз и победивший на одномандатном округе №6 города Хабаровска считает, что это закономерный результат долгой работы.
По словам Евгения Солоненко, долгое время предварительное голосование в Хабаровском крае проводилось по закрытой модели, когда всё решалось кулуарно:
Как отмечают в оргкомитете движения «Время перемен», очень многие кандидаты участвовали в предварительном голосовании впервые. Семь человек из десяти – новые лица, такую цифру привёл на пресс-конференции член оргкомитета движения, ректор ТОГУ Сергей Иванченко. Более трети всех зарегистрировавших участников – моложе 35 лет.
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