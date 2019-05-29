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Минфин Хабаровского края представил проект отчета за 2018 год
В Хабаровске состоялись публичные слушания проекта годового отчета по исполнению бюджета региона. Это стандартная процедура, предусмотренная законодательством. Отчет был представлен общественности уже в третий раз.
Первый зампред краевого правительства – министр финансов Александр Кацуба сообщил, что в данный момент доля госдолга края по отношению к собственным доходам (налоговым и неналоговым поступлениям) составляет 66,3%. Этой шестой показатель по Дальневосточному федеральному округу. Самые критичные цифры у Чукотского автономного округа и Еврейской автономии – по 90%.
- Основные отрасли экономики, формирующие доходы бюджета: - транспорт (15,5%); - ТЭК (12,2%); - торговля (8,1%); - горнодобывающий комплекс (7,1%); - пищевая промышленность (5,3%); - банковский сектор (4,9%); - строительство (4,5%); - промышленное производство (3,6%).
Наиболее весомый вклад в доходную часть региональной казны сделал в прошлом году бюджетный сектор (26,8%). Менее всего – индивидуальные предприниматели (4,4%), рыбный комплекс и ЖКХ (по 2%), отрасль связи (1,7%), лесной комплекс (1,5%), сфера туризма и сельское хозяйство (по 0,2%).
На социальную сферу было потрачено более 66 млрд руб. (61,4% суммарных расходов консолидированного бюджета), в т.ч. 27,687 млрд руб. – на социальную политику, 22,615 млрд руб. – на образование, 9,270 млрд руб. – на здравоохранение (не считая средств ФОМС, а это еще около 20 млрд руб.), 2,124 млрд руб. – на культуру, 4,57 млрд руб. – на физическую культуру и спорт. Согласно рейтингу РИА «Новости», Хабаровский край занимает 35 строчку среди 85 субъектов РФ по социальной ориентированности бюджетов. В прошлом году в расчете на одного жителя было потрачено 42,72 тыс. руб.
Напомним, губернатор Сергей Фургал дал поручение разработать план оптимизации бюджетных расходов на 2019 год.
Евгений Мезенцев
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