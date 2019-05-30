Жителям Хабаровского края предлагают решить социальные задачи с помощью цифровых технологий

Жители края могут приять участие в Международном конкурсе социальных проектов «Social Idea». Главная особенность состязания в том, что инструментом решения социально значимых задач должны стать цифровые технологии. От участников ждут инициатив, направленных на формирование социального предпринимательства, повышения качества жизни, развитие инклюзии.

Прием заявок проходит по трём основным номинациям. В категории «Мобильные технологии» выберут лучшие приложения и сервисы по обеспечению социальной поддержки населения. «Большие данные» позволят оценить заявленные на конкурс системы по сбору и обработке данных. В номинации «Умный город» определят самые удачные концепции внедрения IT-технологий для управления городским имуществом. Оценивать проекты будут представители ПАО «Мобильные ТелеСистемы» и АФК «Система», а также эксперты в сфере телекоммуникаций, инноваций и социального предпринимательства.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, «Social Idea» проводится на платформе международного конкурса инновационных проектов «Телеком Идея» с 2011 года. За это время экспертами было рассмотрено более 2500 проектов. Финалисты побывали на стажировке в Стокгольме, городах Израиля, Кореи, Ирландии и других точках мира. Заявки на участие принимаются до 19 июня на официальном сайте конкурса.