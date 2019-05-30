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Запуск транспортной карты в Хабаровске отложили на месяц
Региональным льготникам, оформившим в Хабаровске социальную транспортную карту, в июне будет произведена выплата, предусмотренная краевым законом № 360 от 20 сентября 2018. Это связано с переносом срока запуска системы электронной оплаты проезда в общественном транспорте на территории города. В Хабаровском районе карта заработает с 1 июня.
В регионе продолжается работа по внедрению социальной транспортной карты. В Хабаровске запуск системы сдвигается в связи с неготовностью городских перевозчиков. Министерство социальной защиты населения совместно с оператором ООО «Проектно-производственное бюро «Новое поколение» делают все возможное, чтобы система заработала. В частности речь идет о корректировке Соглашений, с учетом пожеланий предпринимателей.
Она также добавила, что на сегодняшний день подписаны соглашения с шестью перевозчиками. В основном это те, кто работает на пригородных маршрутах. Поэтому, с 1 июня в пригороде Хабаровска социальная транспортная карта начнет работать.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, из 8,5 тыс. человек подавших заявление на оформление социальной транспортной карты, 6765 – жители Хабаровска. При этом 1029 - региональные льготники. Таким образом, на возврат денежных средств из краевой казны необходим миллион рублей. Соответствующие выплаты держатели карт получат в июне.
Глава ведомства пригласила хабаровских перевозчиков активнее участвовать в реализации регионального проекта. Вместе с тем, продолжается работа по внедрению социальной транспортной карты в Комсомольске-на-Амуре и других населенных пунктах края, где она должна заработать с 1 октября.
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