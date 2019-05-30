Запуск транспортной карты в Хабаровске отложили на месяц

Региональным льготникам, оформившим в Хабаровске социальную транспортную карту, в июне будет произведена выплата, предусмотренная краевым законом № 360 от 20 сентября 2018. Это связано с переносом срока запуска системы электронной оплаты проезда в общественном транспорте на территории города. В Хабаровском районе карта заработает с 1 июня.

В регионе продолжается работа по внедрению социальной транспортной карты. В Хабаровске запуск системы сдвигается в связи с неготовностью городских перевозчиков. Министерство социальной защиты населения совместно с оператором ООО «Проектно-производственное бюро «Новое поколение» делают все возможное, чтобы система заработала. В частности речь идет о корректировке Соглашений, с учетом пожеланий предпринимателей.

- При разработке проекта, мы рассмотрели опыт других муниципалитетов. В частности, Хабаровска, где уже работает своя транспортная карта. По нашим данным, после внедрения этого вида оплаты в городе, доходы перевозчиков увеличились на 20 процентов. Кроме того, социальной картой будут пользоваться федеральные льготники, а это дополнительные средства для представителей транспортных предприятий. Мы уже сделали заявку в министерство финансов края на июнь в размере трех млн рублей, которые будут направлены на выплату субсидий. Из них 1,5 млн рублей - дополнительные доходы предприятий за счет федеральных льготников, - сообщила министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.

Она также добавила, что на сегодняшний день подписаны соглашения с шестью перевозчиками. В основном это те, кто работает на пригородных маршрутах. Поэтому, с 1 июня в пригороде Хабаровска социальная транспортная карта начнет работать.

- Что касается краевой столицы – здесь есть угроза срыва запуска системы. Министерство, в свою очередь, должно защитить права льготников, которые ждут реализации этого проекта. В связи с этим, готовится постановление, которое предполагает возврат ежемесячной денежной выплаты региональным льготникам Хабаровска, уже получившим транспортную карту, - сказала Светлана Петухова.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, из 8,5 тыс. человек подавших заявление на оформление социальной транспортной карты, 6765 – жители Хабаровска. При этом 1029 - региональные льготники. Таким образом, на возврат денежных средств из краевой казны необходим миллион рублей. Соответствующие выплаты держатели карт получат в июне.

Глава ведомства пригласила хабаровских перевозчиков активнее участвовать в реализации регионального проекта. Вместе с тем, продолжается работа по внедрению социальной транспортной карты в Комсомольске-на-Амуре и других населенных пунктах края, где она должна заработать с 1 октября.