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В Хабаровском крае детям с ОВЗ дадут путевки в лагеря Приморья
Юные жители Хабаровского края с ограниченными возможностями здоровья летом отдохнут в загородных лагерях Приморского края. За счет краевого бюджета будут оплачены путевки и проезд 75 детям-инвалидам и сопровождающим их лицам. Смена запланирована на август.
Вместе с тем, в крае также организован досуг школьников из малоимущих семей. В летний период планируется обеспечить отдыхом и оздоровлением 18 тысяч детей. Им предоставят бесплатные путевки в загородные, пришкольные лагеря, а также в санатории. Путевки в санаторные учреждения предоставляются независимо от дохода и категории семьи.
По информации пресс-служба регионального правительства, всего этим летом организованным отдыхом планируется охватить более 78,5 % детей Хабаровского края в возрасте от 6 до 18 лет. Для них будут работать 534 летних оздоровительных организации, в том числе 22 загородных лагеря. Организация отдыха и оздоровления детей является одним из приоритетных направлений в рамках Десятилетия детства.
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