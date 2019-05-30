В Хабаровском крае детям с ОВЗ дадут путевки в лагеря Приморья

Юные жители Хабаровского края с ограниченными возможностями здоровья летом отдохнут в загородных лагерях Приморского края. За счет краевого бюджета будут оплачены путевки и проезд 75 детям-инвалидам и сопровождающим их лицам. Смена запланирована на август.

- Профильная смена «Ласковое море» организуется в загородных лагерях Приморского края на протяжении 12 лет. Путевка рассчитана на 10 дней. За это время ребята не только отдыхают, но и проходят социальную адаптацию. А родители имеют возможность обменяться опытом, принять участие в беседах с психологом, увидеть новые возможности своих детей, - сообщила начальник отдела по проблемам семьи и детей министерства социальной защиты населения Хабаровского края Наталья Меньшикова.

Вместе с тем, в крае также организован досуг школьников из малоимущих семей. В летний период планируется обеспечить отдыхом и оздоровлением 18 тысяч детей. Им предоставят бесплатные путевки в загородные, пришкольные лагеря, а также в санатории. Путевки в санаторные учреждения предоставляются независимо от дохода и категории семьи.

По информации пресс-служба регионального правительства, всего этим летом организованным отдыхом планируется охватить более 78,5 % детей Хабаровского края в возрасте от 6 до 18 лет. Для них будут работать 534 летних оздоровительных организации, в том числе 22 загородных лагеря. Организация отдыха и оздоровления детей является одним из приоритетных направлений в рамках Десятилетия детства.