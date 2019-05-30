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Развитием авиаперевозок в Хабаровском крае займется специальная комиссия
Губернатор края Сергей Фургал провел совещание по развитию авиационных перевозок с руководством транспортного блока правительства края, авиакомпаний и аэропортовыми службами. Итогом встречи стало решение о создании специальной межведомственной комиссии в правительстве региона, которая займется развитием этого направления. Помимо чиновников, в нее войдут представители региональных и федеральных авиаперевозчиков, аэропортовые службы.
Развитие сети внутрирегиональных перевозок станет одним из главных направлений работы комиссии. Сегодня на внутреннем рынке авиаперевозки осуществляют три компании. Это КГУП «Хабаровские авиалинии», АК «Аврора», «ЮТэйр – Вертолетные услуги». Однако жители северных районов жалуются на малое количество рейсов и дорогие билеты. Вместе с тем, «Хабаровские авиалинии» находятся в непростой финансовой ситуации и краевые власти вынуждены увеличивать дотации на авиаперевозки из-за того, что тарифы не повышались с 2016 года.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, поддержку перевозчику окажут краевые власти. Однако это будет сделано только после проверки работы предприятия и оптимизации расходов. Речь идет об имущественных отношениях, оптимизации фонда оплаты труда, снижении аэропортовых издержек.
Губернатор также поручил увеличить частоту полетов в северные территории края и оптимизировать маршрутную сеть. Один из вариантов – частичное перебазирование авиапарка «Хабаровских авиалиний» в Николаевск-на-Амуре, где на краевые средства построен современный аэровокзал. Эта схема предполагает, что самолеты авиакомпании будут осуществлять рейсы из Николаевска-на-Амуре, куда пассажиров из Хабаровска регулярными рейсами ежедневно возит компания «Аврора».
Комиссия также будет заниматься расширением маршрутной сети из Хабаровска, прорабатывать вопрос введения в Хабаровском аэропорту «Новый» режима «Открытое небо».
По словам губернатора, есть потребность в открытии прямых рейсов из Хабаровска в Благовещенск, Читу, Улан-Удэ, Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, а также в увеличении частоты полетов в страны Азии. Определенные шаги в этом направлении краевые власти уже предприняли. Ведутся переговоры о расширении присутствия в регионе компании «S7», которая, как и авиакомпания «Аврора», планирует увеличение частоты полетов из Хабаровска в страны Азии.
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