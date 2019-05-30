Развитием авиаперевозок в Хабаровском крае займется специальная комиссия

Губернатор края Сергей Фургал провел совещание по развитию авиационных перевозок с руководством транспортного блока правительства края, авиакомпаний и аэропортовыми службами. Итогом встречи стало решение о создании специальной межведомственной комиссии в правительстве региона, которая займется развитием этого направления. Помимо чиновников, в нее войдут представители региональных и федеральных авиаперевозчиков, аэропортовые службы.

- Все должны понимать, что интересы наших жителей должны находиться на первом месте. Мы не можем бесконечно увеличивать субсидии на внутренние авиаперевозки, не занимаясь при этом развитием. Настало время разработать комплексный план действий с учетом закупки новых самолетов, специальной аэропортовой техники, снижения себестоимости авиаперевозок. Конечная цель – увеличение пассажиропотока и открытие новых рейсов на внутреннем, региональном и международном направлениях. Совместно с заинтересованными авиакомпаниями мы будем эту задачу решать, - подчеркнул губернатор края.

Развитие сети внутрирегиональных перевозок станет одним из главных направлений работы комиссии. Сегодня на внутреннем рынке авиаперевозки осуществляют три компании. Это КГУП «Хабаровские авиалинии», АК «Аврора», «ЮТэйр – Вертолетные услуги». Однако жители северных районов жалуются на малое количество рейсов и дорогие билеты. Вместе с тем, «Хабаровские авиалинии» находятся в непростой финансовой ситуации и краевые власти вынуждены увеличивать дотации на авиаперевозки из-за того, что тарифы не повышались с 2016 года.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, поддержку перевозчику окажут краевые власти. Однако это будет сделано только после проверки работы предприятия и оптимизации расходов. Речь идет об имущественных отношениях, оптимизации фонда оплаты труда, снижении аэропортовых издержек.

Губернатор также поручил увеличить частоту полетов в северные территории края и оптимизировать маршрутную сеть. Один из вариантов – частичное перебазирование авиапарка «Хабаровских авиалиний» в Николаевск-на-Амуре, где на краевые средства построен современный аэровокзал. Эта схема предполагает, что самолеты авиакомпании будут осуществлять рейсы из Николаевска-на-Амуре, куда пассажиров из Хабаровска регулярными рейсами ежедневно возит компания «Аврора».

Комиссия также будет заниматься расширением маршрутной сети из Хабаровска, прорабатывать вопрос введения в Хабаровском аэропорту «Новый» режима «Открытое небо».

По словам губернатора, есть потребность в открытии прямых рейсов из Хабаровска в Благовещенск, Читу, Улан-Удэ, Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, а также в увеличении частоты полетов в страны Азии. Определенные шаги в этом направлении краевые власти уже предприняли. Ведутся переговоры о расширении присутствия в регионе компании «S7», которая, как и авиакомпания «Аврора», планирует увеличение частоты полетов из Хабаровска в страны Азии.