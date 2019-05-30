Хранителей истории города выбрали в Хабаровске

Смотр-конкурс с таким названием проводится в краевой столице в юбилейный десятый раз. Победителям мэра города Сергей Кравчук вручил памятные знаки.

«Сохраняя историю Хабаровска, вы помогаете воспитывать подрастающее поколение, еще раз напоминаете хабаровчанам, в каком замечательном городе мы живем - городе с богатыми традициями и славным прошлым. Спасибо вам за это!», - обратился к собравшимся мэр.

В нынешнем году за звание «Лучшего хранителя истории» в разных номинациях боролись пятнадцать конкурсантов. Среди коллекций, которые хабаровчане предлагали вниманию жюри, редкие книги и видеоролики о городе, документы из истории уголовного розыска и военной контрразведки СМЕРШ, фотографии и вещи прошлых лет. Экспонаты и документы оценивала комиссия, в состав которой вошли историки, краеведы, представители общественности, научные сотрудники музеев, специалисты краевого и городского архивов.

В результате конкурса обладателями памятного знака «Лучший хранитель истории» стали пенсионер Алексей Аношин - он собрал коллекцию значков, посвященную развитию хабаровской энергетики; журналист газеты «Молодой дальневосточник XXI век» Андрей Дунаевский, который представил серию фотографий, видеороликов и артефактов о внешкольной работе пионерских и комсомольских организаций города; инженер-конструктор Юрий Матюхин, собравший коллекцию открыток, знаков, посвященных городу. Кроме этого, звания «Лучший хранитель истории» удостоены представители управления федеральной службы статистики по Хабаровскому краю и акционерного общества «ННК – Хабаровский нефтеперерабатывающий завод». Еще восемь участников смотра-конкурса получили дипломы за содействие в сохранении исторического наследия города Хабаровска, двум участникам мэр Сергей Кравчук вручил благодарственные письма.



