В Хабаровске развернется пейнтбольный тир в библиотеке

В мероприятии 1 июня с 15.00 до 18.00 часов смогут поучаствовать все желающие. Для жителей и гостей краевого центра будет представлена развлекательно-познавательная программа: концерты, мастер-классы, фотозоны, познавательные квесты. На территории Дальневосточной государственной научной библиотеки развернется пейнтбольный тир с розыгрышем скидок для катания на квадроциклах. Цветочные фотозоны появятся возле торгового дома «Лотос». Здесь же можно будет посетить мастер-классы по маникюру, макияжу, посмотреть презентацию летней коллекции детской и женской одежды 2019 года, поучаствовать в викторинах.

Кофе-точки и православное кафе «Две рыбы» будут созывать посетителей возле кинотеатра «Совкино». Арт-фестиваль накроет улицу Муравьева-Амурского от Дзержинского до Комсомольской площади. Все подробности о мероприятии можно будет найти в Instagram по адресам: kulturakhabarovsk (управление культуры администрации города), happykhv (арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск»).



